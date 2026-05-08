Altea impulsa una Policía Local más ágil con Inteligencia Artificial para reforzar la seguridad ciudadana

La Policía Local de Altea ha dado un paso hacia la modernización tecnológica con la incorporación de ChatPol, una herramienta de Inteligencia Artificial diseñada para optimizar tanto las labores operativas como administrativas de los agentes. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Seguridad Ciudadana, sitúa al municipio entre las administraciones locales pioneras en la aplicación de soluciones digitales avanzadas al ámbito policial.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Deo Sánchez, ha explicado este viernes que el nuevo sistema “permitirá agilizar la redacción de atestados e informes policiales mediante procesamiento avanzado del lenguaje, posibilitando que los agentes puedan generar borradores de diligencias directamente desde el lugar de los hechos. Además, la plataforma ofrecerá acceso inmediato a bases de datos jurídicas actualizadas, incluyendo normativas, ordenanzas municipales y procedimientos internos, reforzando así la seguridad jurídica en cada intervención”.

El edil ha destacado que uno de los principales objetivos de esta implantación es “reducir la carga burocrática diaria de los efectivos policiales. La automatización de tareas administrativas permitirá liberar tiempo de trabajo para incrementar la presencia preventiva de los agentes en las calles y mejorar la atención a la ciudadanía”, ha aseverado.

Por su parte, el inspector jefe de la Policía Local de Altea, Vicente Soler, ha subrayado que “la tecnología no viene a sustituir el criterio humano, sino a potenciarlo”. Según explica, el ChatPol se convertirá “en una herramienta de apoyo técnico destinada a ofrecer un servicio más eficiente y profesional a los vecinos del municipio”. Asimismo, ha añadido que en materia de privacidad y protección de datos “el sistema cumple con el Esquema Nacional de Seguridad (ENS) y con la normativa vigente en protección de datos, pues la plataforma incorpora mecanismos de anonimato automático para garantizar la confidencialidad de la información sensible manejada durante las actuaciones policiales”.

Soler ha destacado que garantizar una implantación eficaz, “se ha constituido un grupo de trabajo integrado por agentes de la propia plantilla que se encargará tanto de la puesta en marcha de la herramienta como de la formación interna del resto de efectivos”.

Mientras que el concejal de Seguridad Ciudadana ha señalado que esta inversión forma parte del compromiso municipal con “una policía más moderna, ágil y eficaz”, dotando a los agentes de herramientas tecnológicas “capaces de optimizar la coordinación operativa y mejorar la atención ciudadana”.

Nuevas inversiones en seguridad y control del tráfico

Deo Sánchez ha afirmado que la incorporación de la Inteligencia Artificial “se suma a otras medidas recientes adoptadas por el Ayuntamiento de Altea en materia de seguridad vial y vigilancia urbana” y ha anunciaqsdo que esta misma semana “ha entrado en funcionamiento un nuevo alcoholímetro evidencial de última generación, con una inversión cercana a los 10.000 euros, destinado a renovar el equipamiento técnico de la Policía Local”.

De igual modo, el edil ha indicado que el consistorio “también ha activado cinco nuevas cámaras de vigilancia destinadas al control del tráfico y a la supervisión de puntos de vertidos incontrolados, así como una nueva cámara específica para el control del paso inundable de la calle Garganes bajo la vía del TRAM”.

Por último, Sánchez ha dado a conocer los datos facilitados por el área de Seguridad Ciudadana: “durante 2025 se tramitaron 252 denuncias por conducción bajo los efectos del alcohol y se instruyeron 85 diligencias penales relacionadas con este tipo de infracciones. Además, se registraron 119 denuncias por conducción con presencia de drogas en el organismo”, ha apostillado.

La Inteligencia Artificial gana presencia en los cuerpos de seguridad

La incorporación de herramientas basadas en Inteligencia Artificial se está extendiendo progresivamente entre cuerpos y fuerzas de seguridad de toda España y otros países europeos. Estas tecnologías se utilizan ya en ámbitos como el análisis de imágenes de videovigilancia, la gestión de emergencias, la predicción de riesgos, el análisis de documentación policial y la automatización de procesos administrativos.

Entre las aplicaciones más habituales destacan los sistemas de reconocimiento de patrones delictivos, asistentes virtuales para consulta normativa, análisis automático de matrículas, detección de comportamientos sospechosos mediante cámaras inteligentes y herramientas de apoyo a la elaboración de informes y atestados.

Los expertos en seguridad coinciden en que la IA puede mejorar la eficiencia operativa y reducir tiempos de respuesta, aunque también insisten en la necesidad de establecer controles éticos y jurídicos estrictos para garantizar la protección de derechos fundamentales, la transparencia en el uso de datos y la supervisión humana de todas las decisiones relevantes.

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La tendencia apunta a que, en los próximos años, la digitalización y la Inteligencia Artificial jugarán un papel cada vez más relevante en la gestión de la seguridad pública, especialmente en municipios que buscan optimizar recursos y ofrecer una atención más rápida y eficaz a la ciudadanía.