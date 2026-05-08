La Asociación del Casco Antiguo de Benidorm asegura que en el Consejo Vecinal figuran asociaciones inactivas

La Asociación de Vecinos del Casco Antiguo de Benidorm ha elevado varios escritos al Ayuntamiento en los que cuestiona el funcionamiento del Consejo Vecinal y de la Comisión de Presupuestos Participativos, al considerar que numerosas asociaciones que participaban en dichos órganos figuraban como “inactivas” en el Registro Municipal de Asociaciones. El secretario del consistorio ha reconocido el hecho y ha actualizado la lista de agrupaciones aunque el proceso anterior queda bajo ciertas irregularidades administrativas.

La entidad, presidida por Margarita Maestro, sostiene que el Ayuntamiento permitió durante años la participación y votación de asociaciones que, según el artículo 20 del Reglamento de Participación Ciudadana, habían incumplido la obligación de actualizar anualmente su documentación, memorias de actividad y número de socios.

En uno de los escritos registrados, la asociación afirma que “lo más grave es que la concejala de Participación Ciudadana y el Alcalde-Presidente del Consejo Vecinal han permitido, a sabiendas, que asociaciones que incumplen las obligaciones recogidas en el Reglamento Municipal de Presupuestos Participativos hayan actuado como jurado del destino del 5% del dinero público municipal”.

La controversia gira en torno al listado publicado por el propio Ayuntamiento, donde aparecían como inactivas varias asociaciones integradas en el Consejo Vecinal, entre ellas Mont-Benidorm, Rincón-Playa Levante, Zona Mercado, Foietes-Estación, Poniente, La Cala o Casc Antic.

Según la Asociación del Casco Antiguo, únicamente “cinco o seis asociaciones” de las 18 integrantes del Consejo Vecinal cumplían regularmente con las obligaciones registrales. La entidad asegura que su asociación, inscrita con el número 345, sí mantenía toda la documentación al día “desde su fundación”.

“Nuestra asociación es activa y cumple todos los años, no es de paripé para la foto”, sostiene la presidenta de la entidad vecinal, quien añade que “los vecinos tenían razón en todo”.

Imagen del casco antiguo de Benidorm, cuya agrupación inició la investigación. / David Revenga

Acusaciones sobre el control de los presupuestos participativos

Otro de los puntos centrales de la notificación afecta al funcionamiento de la Comisión de Presupuestos Participativos, órgano encargado de ordenar y valorar las propuestas ciudadanas antes de elevarlas a Alcaldía.

La asociación señala directamente a Teresa Garrido González, representante de la AAVV Mont-Benidorm y presidenta de la comisión, afirmando que “es sistemáticamente la misma persona año tras año” y que “dirige la mesa y presta apoyo incondicional al cargo más importante, el que decide el destino de estos fondos públicos”.

En sus escritos, la entidad también destaca que Garrido ocupó el puesto número 21 en una candidatura electoral del Partido Popular de Benidorm, intentando hacer ver la conexión de las principales figuras con el partido en el poder.

La presidenta del Casco Antiguo sostiene además que la comisión actúa “a puerta cerrada”, sin presencia de técnicos municipales ni de la concejala, pese a que el reglamento establece expresamente que “el funcionamiento de la Comisión será en sesiones públicas y abiertas a la asistencia de la ciudadanía”.

“Existe una comisión que gestiona todo, votan y deciden la lista final de las opciones que salen o no”, afirma la representante vecinal. “Hacen de censores, valoran qué sigue adelante y qué no”.

La respuesta del Ayuntamiento

En respuesta a los escritos presentados, el secretario general del Ayuntamiento de Benidorm, Vicent Ferrer Mas, reconoció que en mayo de 2025 se requirió a las asociaciones inscritas la actualización de sus datos conforme al Reglamento de Participación Ciudadana.

No obstante, explicó que varias entidades consideradas inicialmente “inactivas” solicitaron regularizar su situación fuera del plazo concedido y que el Ayuntamiento optó por admitir esa actualización “extemporánea”.

El secretario argumenta que algunas asociaciones “venían participando activamente en órganos municipales de representación vecinal o mantenían actividad asociativa efectiva”, motivo por el que no se procedió automáticamente a su baja registral.

Asimismo, señala que “el mero transcurso del plazo concedido no determinó de forma automática la baja, cancelación o exclusión definitiva” y defiende que el Registro Municipal tiene como finalidad “el fomento, apoyo y mantenimiento del tejido asociativo local”.

Cruce de versiones con la concejala

La polémica también ha provocado una versión distinta de la concejala de Participación Ciudadana, Ana Pellicer. La edil sostiene que “los ciudadanos son los que presentan las propuestas y se llevan a cabo” y niega que las asociaciones controlen directamente el proceso.

Además, asegura que “la comisión del presupuesto tutela” el procedimiento y que la información trasladada por la asociación vecinal “es imprecisa”.

Sin embargo, desde el Casco Antiguo rechazan esa interpretación y sostienen que la comisión sí tiene capacidad de decisión efectiva sobre las propuestas que pasan el filtro final.

La asociación considera especialmente grave que asociaciones declaradas inactivas participaran en órganos que intervienen en decisiones sobre subvenciones, convenios y proyectos financiados con dinero público.

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Desde el departamento de Hacienda, la concejala Aida García señalaba que la única intervención “es asegurarnos que en el presupuesto municipal haya una partida de presupuestos participativos”.