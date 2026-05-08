‘Lo nunca visto’ en Benidorm, todos los jueves de verano en el SkyFest con monólogos de humor

El recinto de SkyFest ampliará este verano su programación cultural con una nueva propuesta dedicada al humor. Bajo el nombre de ‘Lo nunca visto’, el espacio acogerá un ciclo de monólogos que reunirá en Benidorm a algunos de los humoristas más destacados del panorama nacional durante los jueves de los meses de julio y agosto.

La iniciativa ha sido presentada este martes como una apuesta por diversificar la oferta de ocio del recinto y convertirlo en un espacio multidisciplinar donde tengan cabida la música, la cultura, la gastronomía y la comedia. El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, destacó que el proyecto permitirá consolidar SkyFest como “un recinto abierto a todo tipo de propuestas de entretenimiento”, incorporando espectáculos de ‘stand up comedy’ acompañados de música en directo y una amplia zona gastronómica al aire libre.

Humoristas

El ciclo arrancará el próximo 9 de julio con la actuación de Miguel Lago y continuará cada jueves con una programación que incluye a Grison (16 de julio), David Cepo (23 de julio), Alex Clavero (30 de julio), Luis Piedrahita (6 de agosto), David Puerto (13 de agosto), Isabel Rey (20 de agosto) y Miguel Miguel (27 de agosto).

El promotor del proyecto, José Sánchez, ha explicado que ‘Lo nunca visto’ nace con el objetivo de acercar a la provincia una oferta de humor de primer nivel y, al mismo tiempo, convertirse en un nuevo atractivo turístico y cultural que complemente la programación habitual de Benidorm durante la venidera temporada estival.

Unas 8.000 personas

Por su parte, el responsable de SkyFest, Alex Fratini, subrayó la intención del recinto de seguir apostando por eventos de gran formato y aseguró que este nuevo ciclo situará a Benidorm dentro de las principales giras nacionales de humoristas.

Las puertas del recinto abrirán cada jornada a partir de las 20:00 horas para que el público pueda disfrutar también de la zona de restauración y de las terrazas panorámicas con vistas a la ciudad. La organización prevé una asistencia total cercana a las 8.000 personas a lo largo de todo el ciclo.

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Las entradas ya están disponibles a través de http://www.lonuncavisto.es/ y http://www.benidormskyfest.com Además, en los próximos días se anunciarán abonos especiales para asistir a varias actuaciones.