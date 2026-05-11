Y 726 años después…..La Vila celebra el otorgamiento de la Carta Pobla

La Vila Joiosa celebró este sábado el 726 aniversario de su fundación con la tradicional representación del otorgamiento de la Carta Pobla, uno de los actos históricos más emblemáticos del municipio. En esta edición, David Devesa Santacreu asumió el papel del almirante Bernat de Sarrià, tras ser nombrado Caballero por el alcalde, Marcos Zaragoza.

La jornada arrancó con una procesión cívica desde la finca de La Barbera dels Aragonés, que recorrió varias calles del centro urbano. El desfile estuvo encabezado por Bernat de Sarrià a caballo, acompañado por sus caballeros y miembros de la Associació Huit de Maig, todos ellos vestidos con indumentaria de época. Al acto también asistieron integrantes de la corporación municipal y representantes de diferentes asociaciones locales.

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A su llegada a la iglesia, numerosos vecinos y visitantes presenciaron la recreación histórica del 8 de mayo de 1300, fecha en la que se otorgó la Carta Pobla. En la representación, David Devesa dio vida al almirante del rey Jaime II, Bernat de Sarrià, junto al resto de personajes recogidos en el acta original del privilegio real.