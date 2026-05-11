Un piso en La Vila Joiosa, prueba clave del juicio por sobornos al expresidente de Ecuador Lenin Moreno

Un piso comprado en una urbanización de La Vila Joiosa es una de las pruebas clave en el juicio que sienta en el banquillo por corrupción, desde este lunes, al expresidente de Ecuador, Lenín Moreno. El exmandatario está acusado de haber cobrado sobornos de la multinacional china Sinohydro para la adjudicación de la mayor central hidroeléctrica del país, según informa Efe. En el banquillo se sientan un total de 21 acusados, entre los que se encuentran varios familiares del expresidente, y se habrían movido cerca de 76 millones de dólares en comisiones ilegales blanqueadas a través de sociedades offshore.

Según la Fiscalía ecuatoriana, una parte de ese dinero se desvió para la adquisición de una vivienda y mobiliario por valor de 220.000 dólares en la zona de la Cala. El inmueble, situado en un entorno privilegiado de la Marina Baixa, habría sido el destino final de una triangulación de fondos que comenzó en una cuenta bancaria en Panamá. Se encuentra en una urbanización de apartamentos conocida como El Mirador de La Cala, situada en una zona en la que proliferan este tipo de complejos residenciales, con edificios de hasta once alturas. En un espacio muy reducido, confluyen hasta tres términos municipales distintos: Benidorm, Finestrat y La Vila Joiosa. Al encontrarse en una zona muy próxima a la de Poniente de Benidorm, la que ha concentrado las principales nuevas promociones, se trata de inmuebles muy cotizados.

Entre los acusados, además del expresidente, figuran su esposa Rocío González, su hija Irina Moreno, sus hermanos y su cuñada, así como otros dos exfuncionarios del sector eléctrico durante el correísmo y el exembajador de China Cai Runguo, quien no asistió a la audiencia celebrada en la Corte Nacional de Justicia de Ecuador. Pese a que el exmandatario regresó a Quito el pasado viernes desde Paraguay para someterse al proceso, el tribunal le ha eximido de comparecer físicamente en la sala por motivos de salud. Moreno, que padece una discapacidad motriz, podrá seguir el desarrollo de las audiencias a distancia, aunque la presencia de su abogado será obligatoria en cada sesión.

El caso Sinohydro estalló en 2019, cuando el portal periodístico La Fuente publicó una investigación en la que se involucraba a uno de los hermanos de Moreno con supuestas cuentas en paraísos fiscales y el piso en la provincia de Alicante, en una aparente triangulación de una empresa opaca. En ese informe se reveló una serie de nexos que vinculaban a Moreno con la mercantil offshore INA Investment, lo que llevó a la investigación inicial de la Fiscalía sobre sobornos cobrados supuestamente cuando ocupó la Vicepresidencia de Ecuador.

La operación bajo sospecha

La adquisición del apartamento en el edificio Mirador de la Cala no fue una operación inmobiliaria convencional, sino el resultado de una compleja triangulación financiera diseñada para ocultar el origen de los fondos. Según la investigación del citado portal y las tesis que hoy sostiene la Fiscalía, el proceso se ejecutó en tres etapas. Todo comenzó con la sociedad Ina Investment Corporation. Esta mercantil fue constituida originalmente en Belice (un paraíso fiscal) por Edwin Moreno, hermano del expresidente, en el año 2012. Posteriormente, la operativa se trasladó a Panamá para gestionar cuentas en el Balboa Bank, un banco que terminó siendo intervenido por blanqueo de capitales.

El expresidente ecuatoriano Lenin Moreno no tendrá que estar en sala para seguir el juicio. / Efe

En la segunda fase, para "limpiar" el rastro de las comisiones de la constructora china Sinohydro, se habría producido el salto del dinero de Panamá a España. Los registros bancarios del Banco Santander acreditarían que Ina Investment realizó dos transferencias clave al vendedor del inmueble, el ciudadano español Emilio Torres Copado: un primer pago de 92.076 euros en noviembre de 2015; y un segundo pago de 41.323 euros bajo el concepto explícito de “pago apartamento”. En total, la operación sumó 133.400 euros, una cifra que en aquel momento permitía cerrar la compra sin levantar grandes alertas en los sistemas de prevención de blanqueo de la época. Para que el nombre de Lenín Moreno nunca apareciera en el Registro de la Propiedad de Alicante, la trama habría usado a terceros.

La gestión final se formalizó en una notaría de Madrid en mayo de 2017. Allí, María Auxiliadora Patiño (esposa de Xavier Macías, amigo íntimo de los Moreno) compareció en representación de la sociedad panameña para obtener el Número de Identificación de Extranjero (NIE) necesario para perfeccionar la compra y delegó el resto de trámites en un abogado.

La conexión entre el piso de Alicante y el expresidente se terminó de sellar con un detalle cotidiano: la misma cuenta de Panamá que pagó el apartamento en la Marina Baixa se utilizó para transferir 19.342 dólares a la tienda de antigüedades Moinat en Suiza. El objetivo fue comprar alfombras y muebles de lujo destinados al apartamento de Ginebra donde Moreno residía en ese momento como enviado especial de la ONU, unificando así ambos beneficios en un mismo origen ilícito.

Sobornos

En cuanto a los sobornos, según el Ministerio Público, Moreno habría recibido de forma ilícita un total de 660.000 dólares, de los cuales 220.000 corresponderían a él y a su esposa, presuntamente en forma de la citada vivienda y mobiliario. Otros 440.000 dólares estuvieron aparentemente destinados a sus hermanos Edwin (350.000) y Guillermo (10.000), a su hija Irina (50.000), a sus cuñadas y a su suegra. No obstante, el grueso de los sobornos —unos 44 millones de dólares— habrían tenido como beneficiarios a Conto Patiño, amigo del expresidente, y a su familia.

Por su parte, en un mensaje difundido en diciembre de 2025, el expresidente aseveró que la acusación responde a una "venganza" de Rafael Correa por haberse rebelado contra el correísmo, lo que a su criterio evitó que "en Ecuador haya una dictadura perpetua".