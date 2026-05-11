Proteger el Fort de Bèrnia: Callosa d´en Sarrià pone manos a la obra con una segunda etapa de restauración del fortín

El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià destinará cerca de 200.000 euros a continuar la recuperación del Fort de Bèrnia tras recibir una subvención autonómica para la conservación del patrimonio histórico. La nueva actuación permitirá avanzar en la restauración de uno de los enclaves más singulares del municipio después de la primera intervención realizada en 2022.

La subvención concedida asciende a 150.000 euros y permitirá continuar con los trabajos de restauración del Fort de Bèrnia, uno de los espacios patrimoniales más representativos del municipio. La actuación contará además con financiación municipal, lo que elevará la inversión total prevista hasta cerca de 200.000 euros.

El alcalde de Callosa d'en Sarrià, Andrés Molina, ha destacado la relevancia de esta ayuda para seguir avanzando en la recuperación del patrimonio local.

“El primer proceso de restauración que iniciamos en 2022 en el Fort de Bèrnia tuvo una acogida extraordinaria entre los vecinos y vecinas, muy orgullosos de ver cómo se recuperaba parte de nuestro patrimonio histórico”, ha señalado el alcalde.

Molina ha recordado que esta nueva subvención fue solicitada tras finalizar la primera fase de intervención, ejecutada con el apoyo de la Diputación de Alicante, y permitirá ahora dar continuidad al proyecto de recuperación del fortín.

Hallazgo de valor histórico

Durante la primera intervención realizada en el Fort de Bèrnia se acometieron trabajos de limpieza, desbroce y adecuación de accesos en una zona de gran complejidad técnica, donde incluso fue necesario utilizar helicóptero para el traslado de herramientas y materiales.

Aquellas actuaciones permitieron además sacar a la luz el pórtico de entrada original del fortín, un hallazgo de gran valor histórico que quedó protegido a la espera de esta nueva fase de restauración.

Según ha explicado el alcalde, el Ayuntamiento trabaja ya en la licitación del proyecto con el objetivo de que las obras puedan comenzar en los próximos meses.

Proteger el patrimonio valenciano

La Generalitat Valenciana ha destinado un total de 9,4 millones de euros a 77 municipios y entidades locales menores de la Comunitat Valenciana para actuaciones de conservación, restauración y rehabilitación de bienes inmuebles de valor histórico, artístico o de interés local.

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Con esta nueva inversión, el Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià reafirma su compromiso con la recuperación y puesta en valor de su patrimonio histórico como elemento clave de identidad cultural, dinamización turística y desarrollo local.