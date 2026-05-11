La residencia Santa Marta de La Vila, avalada con un sello internacional por su trato cercano a los usuarios

El Centro Municipal de Asistencia “Residencia Hospital Asilo Santa Marta” de La Vila Joiosa ha obtenido la certificación internacional ISO 9001:2015, un reconocimiento que acredita la calidad de sus servicios y su cumplimiento de los estándares internacionales en gestión, seguridad y atención asistencial. Este reconocimiento le ha llegado en el año que celebra su 40 aniversario como residencia unida a la historia del municipio con el que ha mantenido vínculos sociales y asistenciales continuos atendiendo a diversas generaciones.

La certificación, concedida por la entidad Bureau Veritas, llega en un año especialmente significativo para la residencia, que celebra un aniversario histórico. Este aval de calidad supone un nuevo respaldo a la trayectoria del centro y a su labor de atención a las personas mayores en la localidad.

Revisión y evaluación

La obtención del sello ha sido el resultado de un proceso de revisión y evaluación de todos los protocolos y programas internos del centro. La residencia superó auditorías internas y una posterior evaluación externa en la que se analizaron tanto la gestión documental como la atención directa a los residentes.

El alcalde de La Vila Joiosa, Marcos Zaragoza, ha declarado que este reconocimiento “es fruto del trabajo y la dedicación del equipo humano del centro”, y ha destacado que la Residencia Santa Marta “se consolida como un referente asistencial tanto en la ciudad como en la Comunitat Valenciana”.

Por su parte, la concejala de Servicios Sociales, Maite Sánchez, ha añadido que la certificación avala no solo la calidad técnica de los procedimientos, sino también el compromiso humano de los profesionales. “El objetivo es que las personas mayores reciban la mejor atención posible en un entorno cercano y familiar”, ha resuelto.

Nuevas líneas de mejora

La directora de la residencia, Cristina Vaquero, asegura que la obtención de la ISO 9001:2015 supone “un orgullo y también una responsabilidad”, ya que refleja la apuesta del centro por ofrecer una atención profesional, segura y centrada en el bienestar de los usuarios.

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Además, ha avanzado que la residencia continúa trabajando en nuevas líneas de mejora, entre ellas la formación de toda la plantilla en Atención Centrada en la Persona y la futura certificación como centro libre de sujeciones. Con este nuevo reconocimiento, la Residencia Santa Marta refuerza su modelo basado en la atención personalizada y la mejora continua.