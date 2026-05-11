El sindicato de la enseñanza cifra en un 80% el seguimiento de la huelga en Benidorm y pide una negociación con propuestas serias

De “seguimiento masivo” tilda el sindicato Stepv la huelga indefinida del sector educativo que ha comenzado este lunes y que en Benidorm sitúan en un 80%, con cifras similares en el resto de la comarca de la Marina Baixa. Representantes de la central sindical acusan a la Conselleria de Educación de estar utilizando las redes sociales para desplegar una serie de “mentiras” sobre el aumento de sueldo que recuerdan no se ha producido desde 2010 o la afirmación de la existencia máxima de profesorado en un recuento que no desglosa el personal del sector público o el concertado. Las protestas tendrán continuidad el martes con dos movilizaciones en La Vila Joiosa y en Benidorm.

Desde primeras horas de la mañana del lunes, la zona que concentra la mayoría de institutos en Benidorm, el Salt de l'Aigua, adolecía de la presencia de vehículos en los aparcamientos que en ese tramo horario suele estar a reventar. En el IES Beatriu Fajardo los sindicatos contabilizaban seis profesores, correspondientes a los obligatorios servicios mínimos, según informaban los sindicatos.

En otro de los centros alejado de este campus, el IES Mediterránia, el parón era de similares características según Stepv y con la presencia de piquetes informativos en las inmediaciones. El representante del sindicato en la Permanente de la comarca de la Marina Baixa Juanlu Aguado subrayaba que “estamos ante unas cifras históricas con un 80% de paro”.

Aguado recalcaba que el sector está “muy dolido”con la Conselleria de Educación por sus “mentiras” en redes sociales afirmando que se les ha subido el sueldo, un pequeño incremento que se produce al tenor de la Mesa General de la Función Pública con repercusión en el profesorado de todo el Estado español y que no procede de la autonomía.

Recursos a centros privados y concertados

La indignación de los docentes deriva del hecho de que desde 2010 no se han beneficiado de un cambio de salario y Educación divulga en los medios de comunicación una tesis diferente. El sector de la enseñanza de Benidorm también desmiente a INFORMACIÓN que haya más profesorado que nunca tal como divulga la conselleria. Para Aguado no es de recibo que sumen números de la pública, la concertada y la privada cuando deberían “desglosarlos”. “Se están destinando muchos recursos a centros privados y concertados; hemos visto estos días como se dedicaban 75 millones de euros a centros que realizan segregación entre chicas y chicos y todo ello está crispando y enfadando de manera notable”.

También se da el hecho de que el organismo educativo contabilizaría para dar unas cifras óptimas de docentes, al profesorado titular más al que está de baja por lo que Aguado considera que “se está jugando con los números de manera partidista para intentar dejarnos en mal lugar”.

El sector considera, por otra parte, que la Generalitat intenta confrontarles con las familias que aseguran tienen de su parte.

Profesores durante las protestas ante los centros en Benidorm. / INFORMACIÓN

Un “insulto” de 75 euros

Desde la Permanente de Stepv en la Marina Baixa se pronunciaban en términos críticos con la Conselleria y su pretensión de abrir grietas entre profesorado y familias. El sindicato se justifica en la anticipada presentación de un calendario en el pasado mes de septiembre que reflejaba la pretensión de diálogo y la puesta en marcha de una huelga si no se encauzaban soluciones.

El profesorado lanzaba este lunes un ultimátum a la administración para que presente un borrador de propuestas serias que no sean “insultantes” como los 75 euros de incremento salarial expuesto por la conselleria hace unos días. “Una cifra lejana a los 600 euros de poder adquisitivo que hemos perdido en los casi 20 años que no se ha movido el salario”, arguyen.

Los sindicatos se refieren asimismo a otros problemas que está causando la administración autonómica como la reducción de ciclos en las enseñanzas de FP o el “ataque” a la Ley de Libertad Educativa, por el valenciano, que consideran tiene consecuencias en la calidad y la organización de grupos en los centros.

Este periódico ha querido contactar reiteradamente con la Conselleria de Educación a lo largo de la mañana, pero de momento no ha recibido ninguna contestación que pueda dar réplica a la versión del profesorado.

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Concentraciones y manifestaciones

Las protestas tendrán mañana martes, 12 de mayo su continuación en Benidorm con una concentración a las 10:30 horas en la plaza del Ayuntamiento bajo el lema “Per una educació pública i de qualitat en valencià”. Antes, a las 9:30 horas hay convocada una manifestación en La Vila Joiosa en el Parque de la Barbera que recorrerá algunas calles del municipio hasta llegar al Ayuntamiento donde se dará lectura a un manifiesto.