Más de 400 reclamaciones en la OMIC de Benidorm apuntan a problemas en la prestación de servicios
La hostelería fue el sector con más denuncias, seguida de otros servicios y la telefonía
La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) de Benidorm tramitó durante el pasado año un total de 565 reclamaciones, según el balance anual elaborado por este servicio municipal dependiente de la Concejalía de Consumo. La mayoría de las quejas estuvieron relacionadas con deficiencias en la prestación de servicios, motivo que concentró 433 expedientes, y entre las que la mayor parte corresponden a las relacionadas con el sector de la hostelería.
Muy por detrás han quedado otras causas como el incumplimiento de las condiciones de venta, con 38 reclamaciones; la mala calidad de productos, con 26; y la negativa a prestar servicio, con otras 25 incidencias registradas.
Un 55% de las reclamaciones, resueltas
Del total de expedientes gestionados en 2025, la OMIC logró resolver 310, lo que supone cerca del 55% de todas las reclamaciones presentadas. De ellas, 79 finalizaron con una resolución favorable para el consumidor y 231 se cerraron de forma desfavorable tras el proceso de mediación.
Además, el balance recoge que 73 reclamaciones fueron archivadas, 21 derivadas a la Junta Arbitral de Consumo, 75 remitidas a servicios territoriales, tres desestimadas y 54 trasladadas a otros organismos competentes. A cierre del ejercicio permanecían 29 expedientes en tramitación.
Por sectores, la hostelería encabezó el listado de reclamaciones con 111 denuncias, seguida del apartado de otros servicios, con 109, y del sector de la telefonía, que acumuló 63 quejas de usuarios.
Nuevas dependencias
Desde abril, la OMIC atiende al público en sus nuevas dependencias situadas en el número 12 de la avenida Beniardá, en los antiguos juzgados. La edil de Consumo, Mónica Gómez, ha recordado en una visita a las oficinas que es “un servicio gratuito del Ayuntamiento que informa y orienta al consumidor sobre sus derechos y sobre cómo ejercerlos”, además de actuar como mediador en los conflictos entre consumidores y empresas. La edil subrayaba que, cuando no se alcanza un acuerdo entre las partes, es la propia oficina la que remite las reclamaciones a la Junta Arbitral de Consumo.
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