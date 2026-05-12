Benidorm se pone en marcha con “Sumando Pasos”, el programa saludable para mayores de 60 años

Caminar y compartir son los dos cometidos que se ha propuesto la Unidad de Enfermería del Centro de Salud de Tomás Ortuño de Benidorm para que las personas mayores de 60 años socialicen a través de las caminatas que organizan todos los viernes del mes. La iniciativa, bajo el título de “Sumando pasos”, ya cuenta con usuarios interesados en estas jornadas participativas.

Promovido por profesionales de Enfermería del Centro de Salud Tomás Ortuñocon motivo del Día Internacional de la Enfermería, el programa ha comenzado con una primera jornada marcada por la alta participación y el buen ambiente. Los asistentes han disfrutado de un recorrido por la playa de Poniente y una sesión de ejercicios suaves en el Parque de l’Aigüera.

Prevenir

“Sumando Pasos” nace con el objetivo de impulsar la actividad física entre las personas mayores, prevenir enfermedades cardiovasculares y crónicas, mejorar el bienestar emocional y favorecer las relaciones sociales. La propuesta está especialmente orientada a personas con hábitos sedentarios, patologías crónicas estables o situaciones de soledad y exclusión social.

Los participantes han destacado el ambiente cercano, dinámico y motivador de esta primera sesión, que pretende consolidarse como un espacio de encuentro saludable donde caminar se convierta en una herramienta de bienestar físico, emocional y social.

Todos los viernes

Las caminatas tendrán lugar todos los viernes a las 8:30 horas, con salida desde la puerta del Centro de Salud Tomás Ortuño. Las personas interesadas pueden solicitar la hoja de inscripción directamente en el mostrador del centro sanitario.

Con esta iniciativa, el Departamento de Salud Marina Baixa refuerza su apuesta por la promoción de la salud comunitaria y el envejecimiento activo a través de actividades que favorecen estilos de vida saludables y ayudan a reducir la soledad no deseada.

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El programa forma parte de las acciones organizadas con motivo del Día Internacional de la Enfermería, celebrado cada 12 de mayo, una fecha con la que los profesionales de Enfermería quieren visibilizar su papel esencial en la prevención de enfermedades, la promoción de la salud y el acompañamiento cercano a la ciudadanía.