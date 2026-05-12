Los docentes de Benidorm y La Vila salen en centenares a la calle para exigir inversiones y frenar el deterioro de la educación pública
Profesorado, alumnado y familias se concentran en ambos municipios y leen manifiestos denunciando aulas masificadas, obras paralizadas y falta de recursos
Profesores y profesoras de Benidorm se concentraron este martes ante el Ayuntamiento para respaldar la huelga indefinida del sector educativo y denunciar la situación que atraviesan los centros públicos de la ciudad. Durante el acto, los docentes han leído un manifiesto en el que reclaman inversiones urgentes, mejoras en las infraestructuras y más recursos para garantizar una educación “digna, segura y de calidad”. En La Vila Joiosa también ha sido una mañana activa con cientos de participantes en la manifestación -1.500 según el sindicato Stepv- que ha recorrido el municipio hasta llegar al consistorio.
La protesta benidormense, convocada dentro de la movilización educativa iniciada esta semana en toda la Comunitat Valenciana, ha puesto el foco en el deterioro progresivo de los centros escolares de Benidorm y en la paralización de actuaciones comprometidas desde hace años.
En la lectura del manifiesto, el profesorado ha defendido la educación pública como “uno de los pilares fundamentales de cualquier sociedad democrática” a la vez que ha criticado el abandono que, aseguran, sufre la enseñanza pública en la ciudad. Entre las principales denuncias señalan instalaciones envejecidas, deficiencias estructurales, problemas de climatización, barreras de accesibilidad y aulas masificadas.
Proyectos bloqueados
Los docentes han recordado además que varios centros educativos continúan pendientes de obras incluidas en el Pla Edificant. Según expusieron, algunos proyectos siguen bloqueados o sin iniciar pese a haber sido anunciados hace años. Entre los centros afectados han mencionado el IES Mediterrània, Ausiàs March, Puig Campana, Vasco Núñez de Balboa, Gabriel Miró, Aitana, El Murtal y Els Tolls.
Durante la lectura del manifiesto se ha hecho especial referencia a la situación del IES Mediterrània, donde siguen pendientes reformas relacionadas con el sistema contra incendios, la calefacción, la instalación eléctrica o la impermeabilización del edificio. También denuncian el cierre de espacios en el CEIP Vasco Núñez de Balboa por motivos de seguridad y la falta de actuaciones básicas en el CEIP Ausiàs March.
La concentración ha concluido con un llamamiento a toda la ciudadanía -familias, alumnado y profesorado- para sumarse a las movilizaciones y defender la escuela pública “como una inversión de futuro y una obligación democrática”.
Apoyo de las familias
Las protestas también han tenido seguimiento en otros municipios de la comarca. En La Vila Joiosa, el sindicato Stepv ha cifrado en más de mil los participantes en la concentración celebrada en el parque de La Barbera para mostrar su apoyo a la huelga educativa y reclamar mejoras para la enseñanza pública.
Según el portavoz de Stepv en la Marina Baixa, Juan Luis Aguado, la numerosa presencia de familias en la protesta da muestra del respaldo que las reivindicaciones de los profesores tienen entre la comunidad educativa y que evalúa no sólo en el aumento de salarios sino en una lucha por una “enseñanza de calidad”, con la reducción del número de alumnos por clase, la mejora de las infraestructuras educativas y la recuperación de ciclos formativos.
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