Terra Mítica comienza una nueva temporada el próximo 15 de mayo

Comienza la cuenta atrás para que el complejo de ocio de Benidorm, Terra Mítica, inicie una nueva aventura. El parque temático del Mediterráneo estrena, el próximo 15 de mayo, una nueva temporada de la mano de sus personajes más emblemáticos. El corsario más temido de todos los mares, Barbarroja, se convertirá en el protagonista indiscutible de las tardes, ya que pondrá el broche de oro a cada jornada. Y de un corsario, a un caballero; El Caballero Negro, a lomos de su corcel Carbón, y su inseparable escudero contarán con un nuevo auditorio. El teatro, ubicado en Las Islas, será el nuevo escenario de las aventuras de estos alocados sujetos.

Las Islas e Iberia, en el corazón de la leyenda

Dos de las cinco áreas temáticas que conforman el mapa de Terra Mítica. En Las Islas, se concentra gran parte de la tradición del parque, así como su oferta de diversión más familiar. Es el caso de Los Rápidos de Argos, una de las atracciones estrella del complejo, que podrá disfrutarse desde su apertura el próximo 15 de mayo.

En cuanto a espectáculos, El Torneo no es el único show a destacar en esta zona. El Circo de las mariposas, que se representa en el auditorio de Pandora, hará las delicias de los asistentes con una puesta en escena mágica y sorprendente.

El corsario más temido de todos los mares, Barbarroja, se convertirá en el protagonista indiscutible de las tardes. / INFORMACIÓN

Junto a Las islas, Iberia ofrece otra de las joyas del parque: Barbarroja, el tesoro perdido, Este espectáculo se alza como el buque insignia del complejo. Piratas, mucha acción y una puesta en escena al más puro estilo cinematográfico convierten a este show en el más aclamado. Cada día, los visitantes podrán revivir las peripecias de una singular tripulación a las órdenes del temido corsario.

Y hablando de emblemas, no podían faltar atracciones como Arietes ─los icónicos coches de choque─ y Jabatos, la versión mini de los mismos, para sacar a grandes y pequeños el niño que llevan dentro.

El Circo de las mariposas, que se representa en el auditorio de Pandora, hará las delicias de los asistentes con una puesta en escena mágica y sorprendente. / INFORMACIÓN

Cinco áreas temáticas con diversión para todos

En Terra Mítica, la diversión no tiene límites.

Titánide, Inferno, Infinnito, Las Cataratas del Nilo, Akuatiti, El Laberinto del Minotauro y un largo etcétera hasta superar las más de treinta atracciones de adrenalina, familiares e infantiles. También zonas de agua, espectáculos de gran formato, animación en vivo y fieles recreaciones de las edificaciones más importantes de las culturas clásicas mediterráneas.

Todo esto y más, listo para disfrutar a partir del 15 de mayo en Terra Mítica, Benidorm. Más información en su web.