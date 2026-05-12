Hasta tres años de espera para una primera consulta de Neurología en el Hospital de La Vila

El Hospital Marina Baixa sigue estancado en un proceso deficitario de personal y espacio que retrasa en meses y años la atención especializada para pacientes de Neurología o los resultados de Patología. El sector profesional ha entablado negociaciones con la Gerencia para intentar solventar las carencias entre las que solicitan que el centro sanitario retome la figura de “difícil cobertura” para atraer a personal médico, una propuesta rechazada basada en que el departamento de salud no cumple con los criterios que marca el decreto.

De “malo, peor y mucho peor” califican fuentes sanitarias el escenario en el Hospital de La Vila, donde solo se salvan especialidades como Ginecología, Oftalmología o Otorrinolaringología por los tiempos de atención medianamente aceptables.

No es el caso de Neurología donde las primeras citas que se atienden ahora mismo datan de 2023. No se trata de casos urgentes, a los que se da prioridad, pero los tiempos de espera desbordan las previsiones de los pacientes. Según informan las mismas fuentes, sólo hay cuatro especialistas y ello hace que las atenciones sean sumamente complicadas. En este sentido, la gerencia ha trasladado a INFORMACIÓN que en junio está prevista la incorporación de dos neurólogos con el objetivo de reforzar la plantilla.

Traumatólogos a otros centros

Una circunstancia que se está reproduciendo en Traumatología donde se requiere que los médicos efectúen entre siete y ocho guardias al mes, el doble de las habituales, para poder atender la demanda. Ello lleva a que los profesionales se dirijan a otros hospitales más grandes o que se vayan directamente al sector privado.

En Patología Anatómica ocurre otro tanto de lo mismo. Mientras los resultados de las biopsias tardan unos diez días, el diagnóstico de una citología puede demorarse durante meses.

El actual contexto que se viene repitiendo desde hace años ha llevado al sector profesional a solicitar a la dirección una vuelta a la denominación del hospital como de “difícil cobertura”. Con este planteamiento se pretende hacer una llamada atractiva a la profesión médica que se ve incentivada de manera económica o a través de la puntuación en las bolsas sanitarias.

Los profesionales que trabajan en La Vila reconocen que el hospital es “viejo, tiene mucha carga asistencial y no tiene incentivos”, y por ello volver a la designación que le equipara en difícil cobertura sería una de las opciones.

Al parecer, y según fuentes sanitarias, la dirección ya habría trasladado esta opción a Sanidad, de la que estaría esperando respuesta. El centro está ahora mismo bajo la adscripción de Agrupaciones Sanitarias Interdepartamentales (ASI), una modalidad impuesta por Sanidad y que rechazan los médicos porque restaría eficacia al usar recursos compartidos temporales, en este caso con el Hospital General de Alicante.

Todas estas reivindicaciones son las que se están trasladando a la gerencia -que asumió en noviembre del pasado año Beatriz Massa- a la que reconocen su apertura al diálogo aunque las opciones puestas en marcha son a veces “parches” para una situación que parte de un problema estructural en un hospital que no tiene capacidad.

La ampliación del hospital no será realidad hasta que se complete en 2029, con 41 camas

El sector médico valora de forma positiva la reestructuración de boxes en Urgencias, pero consideran que debería ser el doble en número, una cuestión que choca con la falta de espacio para poder llevarlo a cabo con las garantías asistenciales y sin demoras de horas.

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Precisamente, los profesionales también han centrado sus críticas en el retraso de la ampliación del hospital donde la Conselleria ha anunciado diversas fechas para su inauguración. Sin embargo, la última comunicación oral que ha llegado apunta a 2029. Este nuevo retraso se debería a que la entrada en funcionamiento ya no se hará por etapas -lo que no sería factible con enfermos hospitalizados mientras se desarrollan trabajos- por lo que dependería de la finalización global que no tendría lugar hasta dentro de tres años, con 41 camas más imprescindibles.