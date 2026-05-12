Algo más que un trozo de la historia de Benidorm

Llegó a Benidorm una tarde de septiembre de 1969 desde su Girona natal animado por el presidente del entonces potente turoperador Claxons, que le había comentado que el futuro estaba en Benidorm. A lo largo de su carrera profesional ha terminado convirtiéndose en uno de los referentes de la industria turística de la provincia y la Comunidad Valenciana al frente de su cadena, Servigroup, empresa familiar que se ha colocado entre las 25 primeras de España compitiendo con los gigantes del sector. Dieciocho hoteles en la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería, once mil plazas y hasta dos mil trabajadores en la temporada alta. José María Caballé es algo más que un empresario que presume de conocer casi el nombre de cada uno de sus empleados.

Asegura que nunca ha negado la ayuda a quien se la ha pedido y predica con el ejemplo cuando proclama que la calidad es la única seña de identidad que debe caracterizar al sector turístico. Es su vida, por eso a ninguno de sus trabajadores le causa sorpresa que tras comer en alguno de los hoteles haga alguna sugerencia. Es así, y, si no fuera así, no hablaríamos de José María Caballé, que este mayo de 2026 acaba de recibir el homenaje de los clubs deportivos a los que Servigroup apoya y patrocina gracias a ese anhelo por fomentar la salud entre los jóvenes.

A finales de los años 50 trabajaba los veranos en un hotel familiar en Calella, en Girona. Eran los tiempos del turismo alemán, mucha gente joven. Conoció entonces al rector de una Universidad de Colonia que le invitó a pasar una temporada en la ciudad a la que acabó yendo todos los veranos. Allí perfeccionó el alemán lo que, además, le permitió relacionarse con soltura con los turistas que entonces venían en masa a España y a la costa de su Girona natal. Empezó a trabajar como jefe de recepción en un hotel de la familia mientras terminaba Administración de Empresas y Estudios Turísticos y con 19 años se convirtió en director de un hotel en Lloret de Mar donde tras el Servicio Militar continuo su formación hasta finales de 1969.

Fue entonces cuando comenzaría su particular “Conquista del Oeste”. El futuro estaba en Benidorm y hasta la ciudad de la que solo le ha faltado ser alcalde llegó una tarde de septiembre. Se enamoró de inmediato de la luz que inunda a diario la capital turística de la Costa Blanca y lo demás es historia. Medio siglo después dirige un imperio hotelero que se ha expandido además de norte a sur del Mediterráneo con una aventura a caballo entre lo romántico e industrial en la ciudad cafetera de Manizales (Colombia) en la que inauguró hace ya más de una década el hotel Benidorm, homenaje a una ciudad que se lo ha dado todo y en la que él, más que agradecido, genera trabajo y apoya el deporte de base para los más jóvenes.

Caballé sigue todos los días al pie del cañón, aportando ideas a su equipo y perfeccionando ese inglés que domina pero al que le falta ese acento de Bogart que se le sigue resistiendo.