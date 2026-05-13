“Yo te ayudo no sirve”: la Marina Baixa lanza una campaña en l´Alfàs para repartir las tareas de casa y acabar con la carga mental de la mujeres

Las concejalías de Igualdad de la Marina Baixa quieren promover la equidad en la responsabilidad de tareas domésticas y de cuidados para evitar que sigan recayendo mayoritariamente sobre las mujeres. Con este propósito y coincidiendo con el Día Internacional de las Familias, el Consejo Comarcal por la Igualdad ha lanzado una nueva campaña para fomentar la corresponsabilidad bajo el título de ‘Juego Limpio’.

Las concejalías de Igualdad de los municipios que integran el Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa (CCIMB) han presentado en L’Alfàs del Pi la campaña denominada ‘Juego Limpio’, una iniciativa con la que buscan promover el reparto equilibrado de las tareas domésticas y de cuidados y rebajar la carga mental que soportan las mujeres en la organización de los trabajos domésticos, ese trabajo invisible ligado a organizar, recordar, planificar y coordinar el día a día familiar.

Concienciar sobre responsabilidades

Bajo una estética inspirada en el deporte, la campaña utiliza mensajes como “Cuidar la casa es un deporte de equipo” o “La corresponsabilidad también se entrena” para concienciar sobre la necesidad de compartir responsabilidades y acabar con la idea de que las tareas domésticas recaen de manera natural sobre las mujeres.

Uno de los elementos centrales de la iniciativa es una pizarra táctica magnética pensada para colocar en la nevera y organizar semanalmente las tareas del hogar entre todos los miembros de la familia. A través de iconos relacionados con acciones cotidianas -como cocinar, limpiar, hacer la compra, poner la lavadora o cuidar mascotas- se pretende transformar el tradicional “yo te ayudo” en un reparto real de responsabilidades.

La campaña insiste en que la corresponsabilidad no se limita a dividir tareas al 50 %, sino que implica asumir de manera colectiva el bienestar familiar y la gestión diaria de la casa sin depender de recordatorios constantes.

Recomendaciones prácticas

Además de la pizarra, la iniciativa incluye un díptico con recomendaciones prácticas para mejorar la organización familiar, como realizar reuniones semanales, rotar funciones o colocar el panel en un lugar visible del hogar.

El proyecto se completa con varios vídeos en clave de humor para redes sociales con los que se pretende acercar el mensaje a la ciudadanía y reforzar la idea de que cuidar y organizar la vida doméstica es una responsabilidad compartida.

En la presentación han participado representantes de Igualdad de Benidorm, La Vila Joiosa, Altea, La Nucía, l’Alfàs del Pi, Callosa d’en Sarrià, Polop y Finestrat, municipios que forman parte del Consejo Comarcal por la Igualdad de la Marina Baixa junto a la Mancomunitat de la Marina Baixa.

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Este organismo, constituido en 2017, coordina acciones conjuntas para promover la igualdad de oportunidades, prevenir la violencia de género y desarrollar campañas de sensibilización social en toda la comarca.