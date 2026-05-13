Encontes vuelve a llenar Altea de historias y tradición oral

A partir de mañana, jueves 14 de mayo, las calles, plazas y rincones de Altea volverán a convertirse en un gran escenario al aire libre para la palabra contada con una nueva edición de ‘Encontes’ Festival de Narración Oral de Altea, una de las citas culturales más consolidadas y singulares de la Comunitat Valenciana.

Durante ocho días, vecinos y visitantes podrán disfrutar de cuentos, leyendas, fábulas, historias y rondallas dirigidas a públicos de todas las edades gracias a una programación organizada por la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Altea y Aktes Teatre, bajo la coordinación del narrador oral Blai Senabre, impulsor y alma del festival desde sus inicios.

En esta edición participarán “nueve narradores y narradoras procedentes de distintos puntos de España. De la Comunitat Valenciana llegarán Aitana Ferrer, Andreu Galan, Elisa Matallín, Jordi Raül Verdú y Vicent Cortés; desde Cataluña participarán Guillem Gallifa y Miriam Sarabia; Irene Reina representará a Andalucía y Pablo Albo llegará desde Castilla-La Mancha”, ha indicado Senabre este miércoles durante la presentación del festival.

Asimismo, ha indicado que el programa incluye “actividades ya emblemáticas dentro del festival como ‘Contes a la vora de la mar’, ‘Contes a ma’ o ‘Contes per a la gent gran’, además de sesiones familiares y encuentros dirigidos al público infantil y adulto”.

Por su parte, la concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha destacado durante la presentación que el festival “está plenamente consolidado y cada año acerca la narración tradicional y nuestra cultura a todos los públicos”.

La edil ha subrayado además la apuesta de esta edición “por reforzar las actividades destinadas a escolares: Consideramos fundamental fomentar la lectura, la imaginación y la tradición oral desde pequeños”, y ha explicado que este año se han programado “más sesiones dirigidas al alumnado de los centros educativos del municipio”.

Cambios de ubicación

La concejala de Cultura ha anunciado, igualmente, que otra de las novedades “será el cambio de ubicación de algunas sesiones para acercar las historias a nuevos espacios y ampliar el alcance del festival. ‘Encontes’ mantiene así su esencia de sacar la cultura a la calle y convertir plazas, paseos y rincones de Altea en lugares de encuentro alrededor de la palabra y la imaginación”, ha apostillado.

Pepa Victoria Pérez también ha agradecido públicamente el trabajo de Blai Senabre, al que ha definido como “la pieza clave para que ‘Encontes’ siga siendo un referente cultural de la narración oral”. Y ha indicado que la programación completa “puede consultarse en la web de Altea Cultural (https://www.alteacultural.com/) además de en los trípticos distribuidos en las instalaciones municipales”.

Cartel anunciador de festival de narracion oral Encontes, obra de Diego Coello Calvo. / Diego Coello Calvo

Un festival con más de dos décadas de historia

‘Encontes’ nació en 2004 con el objetivo de recuperar “la tradición oral y reivindicar la narración como herramienta cultural y social”, según ha recordado Blai Senabre. Desde entonces, el festival ha crecido hasta convertirse en uno de los encuentros de narración oral “más veteranos de España celebrados de forma ininterrumpida”, ha indicado el coordinador del festival.

Senabre ha manifestado que a lo largo de sus más de veinte ediciones, “han pasado por Altea más de un centenar de narradores nacionales e internacionales, llenando plazas y calles de cuentos para niños y adultos. El festival ha mantenido siempre una filosofía muy clara: utilizar los espacios públicos como lugares de intercambio cultural y fomentar especialmente la narración en valenciano”, ha aseverado.

Con el paso de los años, ‘Encontes’ ha incorporado “nuevas propuestas como cursos de literatura popular en colaboración con la Universidad de Alicante, mercados solidarios de intercambio de libros, maratones de cuentos, rutas narradas y actividades en municipios vecinos como l’Alfàs del Pi o Sant Joan d’Alacant”. Además, en su vigésima edición, celebrada en 2023, “la organización destacó que más de 40.000 personas habían disfrutado ya de las actividades del festival y que cerca de 113 narradores diferentes habían participado en él desde su creación”, ha indicado la concejala de Cultura.

Un cartel poético lleno de imaginación

El cartel de esta edición, obra del fotógrafo local Diego Coello Calvo, redactor-colaborador a su vez de INFORMACIÓN, “destaca por su potente carga visual y simbólica”, según ha manifestado Pepa Victoria Pérez.

Sobre un cielo azul despejado sobrevuelan decenas de aves en pleno vuelo mezcladas con libros abiertos flotando entre las nubes, “una imagen que evoca la libertad de la imaginación y el viaje que proponen las historias”, ha señalado el fotógrafo.

En la parte superior aparece el nombre “Encontes” con una tipografía fantástica y ornamental que recuerda a los cuentos clásicos y a los libros de fantasía. Bajo el título se lee “Festival de Narració Oral d’Altea” y las fechas de celebración, del 14 al 21 de mayo de 2026.

En la zona inferior del cartel aparecen palabras como “Faules”, “Contes”, “Històries”, “Llegendes” y “Rondalles”, reforzando la diversidad narrativa del festival y su vínculo con la tradición oral valenciana.

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La composición “transmite movimiento, magia y creatividad, convirtiendo el cielo en un espacio donde las historias vuelan libres”, ha apostillado la edil de Cultura tras felicitar públicamente al autor por “el magnífico cartel realizado”, dentro de la apuesta habitual del festival por contar con artistas locales para su imagen oficial.