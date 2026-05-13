La espectacular evolución del Hotel Benidorm Centre, perteneciente a Grupo Bali Hoteles: del puesto 54 al número 4 de TripAdvisor en apenas un año

El Hotel Benidorm Centre, perteneciente a Grupo Bali Hoteles, ha protagonizado una de las mayores evoluciones recientes en reputación hotelera en destinos turísticos españoles, pasando en apenas un año del puesto número 54 al puesto número 4 de TripAdvisor y situándose ya entre los cinco hoteles mejor valorados de Benidorm.

Este importante crecimiento consolida al establecimiento como uno de los hoteles de referencia de Benidorm y refleja el excelente nivel de satisfacción alcanzado entre clientes nacionales e internacionales.

Además de su espectacular ascenso en TripAdvisor, el Hotel Benidorm Centre se ha convertido también en uno de los hoteles mejor valorados por los clientes de Jet2holidays a nivel mundial, destacando especialmente entre el público británico gracias a las excelentes opiniones recibidas por miles de huéspedes.

La evolución positiva del establecimiento se refleja igualmente en las principales plataformas internacionales de reservas y opinión turística:

- Excelentes valoraciones en Booking.com

- Altísimas puntuaciones en Google Reviews

- Valoración media de 9 sobre 10 en Central de Reservas

- Muy buenas opiniones en Destinia

- Destacado posicionamiento en Trivago y otros portales turísticos internacionales

El Hotel Benidorm Centre es uno de los hoteles mejor valorados de la Costa Blanca. / .

Entre los aspectos más valorados por los clientes destacan la calidad del servicio, la limpieza, la modernización de las instalaciones, la gastronomía, la ubicación estratégica en el centro de Benidorm y la atención cercana y profesional del equipo humano del hotel.

El crecimiento en reputación online coincide además con el proceso de modernización y reposicionamiento del establecimiento llevado a cabo en los últimos años por Grupo Bali Hoteles, convirtiendo al Hotel Benidorm Centre en uno de los hoteles mejor valorados de la Costa Blanca.

Dentro de esta apuesta por la mejora continua, recientemente se ha llevado a cabo también la reforma integral y ampliación del conocido pub Seven Seas, uno de los espacios más emblemáticos del hotel y muy popular entre el público británico.

El Seven Seas ofrece diariamente retransmisiones de grandes acontecimientos deportivos internacionales como fútbol, rugby, hípica y otras competiciones, además de actuaciones musicales en directo y espectáculos diarios, reforzando así la oferta de ocio y entretenimiento del establecimiento.

Esta renovación y ampliación refuerza la apuesta del hotel por ofrecer una experiencia más completa y adaptada a los gustos del cliente internacional, especialmente del mercado británico, uno de los más importantes para Benidorm.

Desde Grupo Bali Hoteles se destaca que esta evolución forma parte de una estrategia basada en tres grandes pilares: un sólido ecosistema tecnológico y una clara apuesta por la innovación, la hiperpersonalización de la experiencia del cliente y un firme compromiso con la sostenibilidad y la mejora continua de sus establecimientos.

El Hotel Benidorm Centre continúa así consolidándose como uno de los hoteles con mejor reputación online de Benidorm y uno de los establecimientos más valorados por turistas nacionales e internacionales en los principales portales turísticos del mundo.