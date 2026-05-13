Un juzgado mantiene el internamiento de un joven marroquí de Altea en el CIE de València pese a su solicitud de regularización y asilo

La situación de Mounir M., un joven marroquí internado en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de València, continúa pendiente de resolución judicial y administrativa después de que su defensa activara varias vías legales para frenar su expulsión de España. Mounir se dirigía a procesar su regularización en Altea donde vive desde 2025 cuando fue detenido por no saber decir su dirección. En la tarde de este miércoles, su abogado ha logrado paralizar la devolución basada en la “protección internacional” en una decisión que el Ministerio del Interior tendrá que tomar en el plazo de cuatro días.

Mounir, de 26 años de edad, se dirigía al Ayuntamiento de Altea con unos compañeros a realizar los trámites para acogerse a la regularización extraordinaria aprobada el pasado mes de abril cuando fue detenido por la Policía.Tras su arresto, fue puesto a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 4 de Benidorm autorizó su ingreso en el CIE al apreciar riesgo de incomparecencia y posible frustración de la expulsión, según relata su abogado.

Con empadronamiento y sin antecedentes

La defensa sostiene, sin embargo, que dicha decisión se basó en una interpretación errónea de los hechos. Según explica su abogado, Álvaro Vico Cortés, Mounir “no habla bien español y no supo explicar correctamente su domicilio” durante la comparecencia judicial. Pese a ello, asegura que se aportaron certificados de empadronamiento, documentación sanitaria, número de Seguridad Social y pruebas de arraigo laboral y social que acreditarían su residencia estable en España y la ausencia de antecedentes penales relevantes.

El recurso de reforma presentado contra el auto de internamiento ha sido desestimado, aunque el abogado ya ha anunciado la interposición de un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial. Paralelamente, la defensa acudirá también a la jurisdicción contencioso-administrativa de Alicante para solicitar medidas cautelares que impidan la expulsión.

La devolución de Mounir a Marruecos estaba prevista inicialmente para el próximo jueves desde el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Sin embargo, la ejecución ha quedado temporalmente suspendida después de que este miércoles la defensa presentara formalmente una solicitud de protección internacional (asilo).

Plazos

Según el letrado, esta petición obliga ahora a la Administración a revisar el caso antes de ejecutar cualquier expulsión. Interior dispone de un plazo de cuatro días para resolver si admite o rechaza la solicitud. En caso de denegación, la defensa solicitará el reexamen completo de la situación administrativa del joven aportando nuevamente toda la documentación relativa a su arraigo y a la solicitud de regularización extraordinaria ya presentada.

Vico Cortés recuerda además que el expediente de expulsión quedó firme en noviembre de 2025, aunque asegura que entonces no pudo recurrirse porque el abogado de oficio designado en aquel momento no interpuso recurso alguno.

Defensor del Pueblo

“El problema jurídico de fondo es que estamos ante una persona que ya ha iniciado vías legales de regularización y cuya expulsión podría provocar un perjuicio irreparable antes de que la Administración y los tribunales valoren correctamente toda la documentación”, sostiene la defensa.

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El caso ha generado preocupación también en el entorno del Defensor del Pueblo, desde donde se apunta que la solicitud de regularización podría no surtir efectos al haberse presentado tras la detención. La defensa discrepa de esa interpretación y sostiene que la normativa extraordinaria “no establece que la solicitud deba haberse presentado antes del arresto”.