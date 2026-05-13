El PSOE acusa a Onda Benidorm de “silenciar” la protesta docente en plena huelga educativa

El Grupo Municipal Socialista ha cargado contra la gestión informativa de Onda Benidorm después de que la emisora municipal no informara el martes sobre la concentración de docentes celebrada en la plaza del Ayuntamiento durante la jornada de huelga educativa en la Comunitat Valenciana. Y trasladan que el alcalde Toni Pérez realiza un “uso partidista”de los recursos públicos, en este caso de un medio de comunicación al que no han sido invitados en tres años de legislatura.

El PSOE de Benidorm ha denunciado públicamente una falta de “independencia y objetividad” en la radio municipal Onda Benidorm tras no incluir en sus informativos ninguna referencia a la protesta de docentes celebrada el martes en la plaza del Ayuntamiento en defensa de la educación pública.

El concejal socialista Sergi Castillo ha criticado que la emisora municipal omitiera la concentración, que tuvo lugar a escasos metros de los estudios de radio y en el marco de la huelga educativa convocada en toda la Comunitat Valenciana.

Según ha señalado el edil, el informativo sí recogió otras noticias relacionadas con la actualidad municipal y con actos celebrados en la misma plaza, como una convocatoria de apoyo a las personas afectadas por fibromialgia y el minuto de silencio por el último crimen machista ocurrido en Madrid.

Para Castillo, la ausencia de información sobre la protesta docente “no fue casual”, ya que asegura que la concentración reunió a centenares de profesores que reclamaban, entre otras cuestiones, mejoras educativas y la ejecución de las obras pendientes del Plan Edificant en Benidorm.

El concejal socialista ha acusado al gobierno local de hacer un “uso partidista” de los medios públicos y ha criticado que la radio municipal se haya convertido, a su juicio, en un espacio centrado exclusivamente en la actividad del equipo de gobierno y del alcalde Toni Pérez.

Asimismo, ha lamentado la desaparición de algunos programas de la parrilla de Onda Benidorm y ha considerado que la programación actual resulta “poco atractiva” para la ciudadanía por la escasa pluralidad de voces.

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Por último, Castillo ha mostrado su apoyo a los trabajadores de la emisora municipal y del gabinete de prensa, a quienes ha definido como “excelentes profesionales”.