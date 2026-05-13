El PSOE propone en La Vila una comunidad energética para abaratar la luz y destinar excedentes a familias vulnerables

Reducir la factura de la luz, aprovechar la energía que sobra y convertirla en una herramienta social. Ese es el objetivo de la moción que el PSOE llevará al próximo pleno municipal de La Vila Joiosa para impulsar una Comunidad Energética Local, un modelo que permitiría a vecinos, comercios y administraciones generar y compartir electricidad limpia mientras se ayuda a hogares con dificultades para afrontar el coste energético.

El Grupo Municipal Socialista de La Vila Joiosa ha presentado una moción para debatir en el próximo pleno con la que busca poner en marcha una Comunidad Energética Local en el municipio, una fórmula basada en el autoconsumo colectivo y la colaboración ciudadana para reducir costes eléctricos y avanzar hacia un modelo energético más sostenible.

Desde el PSOE consideran que el actual escenario energético obliga a los municipios a impulsar sistemas “más resilientes y accesibles”, en los que vecinos, pequeñas empresas y administraciones puedan producir y consumir su propia electricidad mediante instalaciones renovables compartidas.

La propuesta toma como referencia experiencias ya implantadas en otros municipios, como el caso de Altea, donde el modelo de comunidad energética desarrollado a través de la colaboración público-privada ha permitido rebajar el gasto energético, reducir emisiones contaminantes y favorecer la cohesión social.

Placas solares en el casco histórico

En La Vila, los socialistas destacan que este sistema tendría especial utilidad en zonas como el casco histórico, donde muchas viviendas encuentran dificultades para instalar placas solares de manera individual. A través de un modelo colectivo, explican, se facilitaría el acceso al autoconsumo a vecinos que actualmente no pueden beneficiarse de este tipo de instalaciones.

Medidas para poner en marcha el proyecto

La moción incorpora varias actuaciones destinadas a hacer viable la futura comunidad energética. Entre ellas figura la creación de una entidad jurídica sin ánimo de lucro -como una cooperativa o asociación- encargada de gestionar el proyecto y garantizar la participación democrática de sus miembros.

Además, el texto propone elaborar un inventario de cubiertas municipales aptas para la instalación de paneles solares, incluyendo colegios, edificios públicos y espacios deportivos, con el fin de ceder estos espacios para instalaciones fotovoltaicas.

La iniciativa también plantea desarrollar campañas informativas para fomentar la participación ciudadana y solicitar ayudas públicas procedentes del IVACE o de los fondos europeos Next Generation, así como colaborar con municipios que ya han desarrollado experiencias similares.

Energía sobrante para hogares vulnerables

Uno de los puntos con mayor carga social de la propuesta es la posibilidad de destinar parte de la energía generada y de los excedentes eléctricos a familias vulnerables, con el objetivo de combatir la pobreza energética y garantizar un acceso básico y asequible al suministro.

Noticias relacionadas

La moción contempla además la elaboración de un plan de implantación progresiva que marque las fases técnicas, económicas y sociales del proyecto para consolidar una estrategia energética estable a medio y largo plazo.