Vuelve a caer el ladrón detenido hace semanas por intentar atracar una pastelería en La Vila

Lo volvió a intentar y fue detenido de nuevo. La Policía Local de La Vila Joiosa ha arrestado otra vez al presunto autor de un robo con fuerza en una cafetería de la calle Colón, un atracador conocido de las fuerzas de seguridad que ya había sido detenido hace apenas unas semanas por intentar atracar una pastelería y por otros robos en establecimientos del municipio.

La Policía Local ha detenido durante la madrugada del miércoles al presunto autor de un robo con fuerza cometido en una cafetería de la calle Colón. El arrestado es el mismo individuo que la Guardia Civil detuvo el pasado 27 de abril por un intento de atraco en una pastelería de la localidad y por su supuesta implicación en otros robos en comercios vileros.

El aviso llegó de madrugada, cuando varios ciudadanos alertaron de que se estaba produciendo un robo en el establecimiento y de que el sospechoso había huido corriendo de la zona. A su llegada, los agentes encontraron importantes daños en el local, entre ellos la luna de acceso destrozada presuntamente con una maza localizada dentro del negocio.

Además, la caja registradora aparecía desplazada y había monedas esparcidas por el suelo, evidencias que apuntaban a un robo con fuerza perpetrado pocos minutos antes.

Operativo de búsqueda

La colaboración ciudadana resultó decisiva para la investigación. Los testigos facilitaron a la Policía Local una descripción detallada de la vestimenta y características físicas del sospechoso, lo que permitió desplegar un operativo de búsqueda por las calles del centro urbano.

Los agentes realizaron controles tanto a pie como con vehículos policiales en varias calles próximas a la calle Colón. Durante el dispositivo, detuvieron un vehículo en cuyo interior viajaba como pasajero un hombre que coincidía plenamente con la descripción aportada por los vecinos.

Según fuentes policiales, en el interior del coche se localizó una bolsa con monedas que el conductor aseguró no reconocer y que, presuntamente, acababa de dejar caer el ocupante cuando fue interceptado por los agentes.

Antecedentes

Tras su identificación, la Policía Local procedió a la detención del sospechoso, un hombre de 45 años con numerosos antecedentes policiales relacionados con delitos contra el patrimonio, especialmente robos con fuerza, hurtos, estafas y delitos con violencia e intimidación.

El detenido quedó posteriormente a disposición de la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación. Hace apenas dos semanas ya había sido arrestado dentro de la operación “Frola” como presunto autor de un intento de robo con intimidación en una pastelería ocurrido el pasado 19 de abril, además de otros robos en establecimientos de la localidad.

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En aquella ocasión quedó en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial.