Altea activará un albergue de emergencia para atender a personas vulnerables ante olas de calor, frío o catástrofes

La concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Altea, en colaboración con Cruz Roja Altea, ha anunciado la creación de un “albergue municipal de emergencia” destinado a atender a personas vulnerables en situaciones excepcionales, especialmente durante episodios de temperaturas extremas, fuertes lluvias o cualquier otra emergencia social o climática.

El proyecto fue presentado este miércoles por la concejala de Bienestar Social y Sanidad, Anna Lanuza, y la directora de Cruz Roja Altea, Inmaculada Martínez, quienes anunciaron que este nuevo recurso se ubicará en la zona de gimnasio y vestuarios de la planta baja del Centro Social de Altea “con capacidad para 15 plazas y contará, además, con un espacio habilitado para personas alojadas que tengan animales de compañía a su cargo”, señaló la concejala.

Durante la presentación, Anna Lanuza explicó que el Ayuntamiento ha decidido “impulsar” esta iniciativa “ante la necesidad de poder atender a las personas sin hogar que se encuentren en la calle cuando haya una emergencia climática, como pueden ser las olas de calor o frío y periodos de fuertes lluvias”. La edil recordó que el Consistorio ya dispone de convenios “con distintos hostales del municipio para alojar temporalmente a personas vulnerables”, aunque destacó que el nuevo albergue “permitirá ofrecer una respuesta mucho más rápida e inmediata”.

La concejala de Bienestar Social de Altea, Anna Lanuza (izda.) y la directora de Cruz Roja Altea, Inmaculada Martínez, presentando el albergue municipal de emergencia. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Dignificando a las personas sin hogar

La responsable municipal de Bienestar Social subrayó que la intención es “dignificar la situación de las personas sin hogar y atenderlas de forma inmediata ante cualquier situación de emergencia”. Lanuza incidió en que este recurso “evitará depender de la disponibilidad de plazas hoteleras en momentos críticos”.

Además de prestar apoyo a personas sin hogar, el albergue también podrá utilizarse “para atender otras situaciones de emergencia social. Entre ellas, el posible realojo temporal de vecinos afectados por incendios en sus viviendas u otras incidencias graves que les impidan permanecer en sus domicilios y no dispongan de alternativas familiares o habitacionales”, aseguró la concejala al tiempo que deseó esperar “que no ocurran emergencias. Pero si sucede, queremos tener la tranquilidad de que existe este recurso en el que colaboramos con Cruz Roja”.

Un dispositivo preparado para activarse de manera inmediata

Anna Lanuza destacó que el proyecto “cuenta con la colaboración de distintos colectivos y entidades locales, entre ellos la Policía Local, Protección Civil, Cáritas Parroquial y Corazón Exprés, además de la propia concejalía de Bienestar Social” y añadió que la gestión integral del albergue “correrá a cargo de Cruz Roja Altea, cuya red de voluntariado especializado será la encargada de activar y atender el recurso cuando sea necesario”.

Por su parte, Inmaculada Martínez agradeció “el respaldo institucional recibido desde el área de Bienestar Social” y explicó que el proyecto no solo persigue atender a la población más vulnerable, “sino también reforzar la capacidad de respuesta del municipio ante emergencias”.

La directora de Cruz Roja Altea destacó que este proyecto “tiene la pretensión de crear un grupo de voluntarios preparados para atender labores de protección civil. Necesitamos conocer el protocolo y estar organizados para saber el papel de cada uno en las emergencias”, añadió.

Según detalló Martínez, durante los últimos meses “se han mantenido reuniones de coordinación con distintos agentes sociales y entidades implicadas en el Plan Municipal de Emergencias” y expresó, asimismo, que se han desarrollado “acciones formativas y campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía para enseñar cómo actuar ante posibles catástrofes”.

Dentro de ese trabajo previo, “Cruz Roja Altea también está organizando un equipo de respuesta rápida que pueda desplazarse al lugar de la emergencia para detectar necesidades inmediatas”. La puesta en marcha del albergue constituye, según la responsable de la ONG, “la última pata del proyecto con un dispositivo que podrá instalarse rápidamente y que tendrá capacidad para albergar hasta 15 personas”.

En línea con actuaciones desarrolladas en anteriores situaciones

La iniciativa se enmarca en una línea de actuación que Altea ya había desarrollado en anteriores episodios de frío extremo. Hay que recordar que en enero de 2017, coincidiendo con una fuerte ola de bajas temperaturas en la comarca, el Ayuntamiento habilitó de forma temporal un espacio en el gimnasio del Centro Social para evitar que personas sin hogar pernoctaran a la intemperie. Aquel dispositivo funcionó inicialmente durante varias noches y ofrecía cama, ropa de abrigo y alimentos a quienes lo necesitaran. En aquella ocasión participaron entidades y servicios como Cruz Roja, Cáritas, Corazón Exprés, DYA, Protección Civil y Policía Local, integrados dentro de la Mesa de Emergencias municipal.

También durante la crisis sanitaria derivada de la COVID-19, el municipio puso en marcha un albergue provisional en las instalaciones del CEAM para atender a personas sin techo o sin recursos habitacionales durante el confinamiento. El recurso contó con la colaboración de asociaciones locales y voluntariado social que aportaron camas, alimentos, ropa y material de higiene.

Entre las iniciativas impulsadas por Cáritas Parroquial Altea destaca también la puesta en marcha de un servicio gratuito de duchas y limpieza de ropa para personas sin hogar y transeúntes, habilitado en dependencias anexas a la parroquia. Este recurso permite a las personas usuarias asearse, lavar su ropa e incluso acceder a prendas limpias facilitadas por la entidad cuando las que portan no reúnen condiciones adecuadas de higiene. La iniciativa nació con el objetivo de ofrecer una atención más digna y humana a quienes viven en situación de extrema vulnerabilidad.

Amplia colaboración institucional y social

La colaboración entre administraciones públicas y entidades sociales ha sido considerada clave para poder ofrecer una atención integral y coordinada a las personas sin hogar. Precisamente, Cáritas Parroquial de Altea desarrolla desde hace años una importante labor de apoyo a personas vulnerables y en riesgo de exclusión social. Desde la parroquia de Nuestra Señora del Consuelo se presta atención continuada a familias con dificultades económicas, personas sin hogar y transeúntes, ofreciendo ayuda alimentaria, acompañamiento social y asistencia básica. La organización mantiene además campañas permanentes de sensibilización y solidaridad dirigidas a la comunidad parroquial, insistiendo en la necesidad de no permanecer indiferentes “ante quien no tiene techo donde vivir”.

Inmaculada Martínez destacó la importancia de este trabajo conjunto para garantizar una respuesta coordinada y eficaz ante cualquier situación crítica. Por su parte, Anna Lanuza agradeció expresamente la implicación de todas las entidades participantes, resaltando especialmente el papel de Cáritas y Corazón Exprés, “que desde el minuto cero se han sumado al proyecto”.

La concejala insistió finalmente en que el nuevo albergue “permitirá actuar con mayor rapidez y autonomía en escenarios de emergencia social, ofreciendo atención inmediata por parte de personal y voluntariado cualificado”.

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Finalmente, Lanuza concluyó su intervención afirmando que “el albergue nos permite no tener que estar pendientes de si los hostales tienen espacio o no. Se da una respuesta inmediata, atendida por personas cualificadas para poder hacerlo”.