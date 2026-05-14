Benidorm y la Universidad de Alicante premian investigaciones sobre los nuevos retos del turismo con la Cátedra Pedro Zaragoza

La Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts ha entregado este jueves sus premios anuales a los mejores Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos Fin de Máster (TFM) desarrollados por investigadores de distintas universidades españolas en torno a los desafíos y oportunidades del turismo.

El acto se ha celebrado en el Salón de Grados de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante y ha reunido a representantes académicos, institucionales y del sector empresarial turístico.

En la categoría de TFG, el primer premio ha recaído en Felipe García Martínez por el estudio ‘Revisión metodológica del TTDI y TTCI: análisis crítico y estudio comparativo del caso español’, dirigido por Ana Belén Ramón. El jurado también ha reconocido el trabajo de Karen Fernández Giménez, ‘Más allá del lujo: La experiencia VIP como estrategia competitiva’, dirigido por Jorge Pereira Moliner, y el de Beatriz Segura Quintero, centrado en el ‘Análisis del potencial del Mercado Central de Alicante para el turismo gastronómico, bajo la dirección de Rosario Andreu Guerrero.

Premios

En los premios de TFM, el primer galardón ha sido para Mounir Halkhams por la investigación ‘Smart Tourism Destinations and Economic Development: An Econometric Analysis of Spanish Municipalities 2018-2024’, dirigida por Luis Moreno Izquierdo. El segundo premio ha distinguido a Claudia Muriana Dias por ‘Turismo cultural, género y seguridad en mujeres que viajan solas desde una perspectiva intergeneracional’, dirigido por Javier Ortega Fernández.

Asimismo, se han concedido dos terceros premios. Uno de ellos a Giuliana Pahioli Sanfelice por un trabajo sobre la ‘Construcción y reproducción de la ciudad turística a través de las postales en Benidorm, Lloret de Mar y Torremolinos’, dirigido por Alejandro Mantecón Terán; y otro a Elena Smekhunova por ‘La multiculturalidad de los destinos turístico-residenciales. Factor de diferenciación y nueva realidad social. Aplicación a Torrevieja’ dirigida por Fernando Vera Rebollo y Marco Antonio Celdrán.

Durante la jornada también se anunció que los siete trabajos premiados serán presentados próximamente en Benidorm en una sesión de trabajo organizada por el hub BeCiti y la propia cátedra.

Estudios turísticos

La Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza Orts centra su actividad en la investigación, análisis y formación sobre empresas y destinos turísticos, con especial atención a la Costa Blanca y Benidorm. Entre sus líneas de trabajo figuran la organización de seminarios, estudios y proyectos vinculados a la sostenibilidad, innovación y gobernanza turística.

En la iniciativa participan la Universidad de Alicante, el Ayuntamiento de Benidorm, Visit Benidorm, la Diputación Provincial de Alicante, el Patronato Costa Blanca, Turisme Comunitat Valenciana, Invattur y Hosbec.

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El alcalde de Benidorm y presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, ha destacado durante el acto que los trabajos premiados “reflejan muy bien los grandes retos y debates actuales del sector”, citando cuestiones como la competitividad, la experiencia turística, la seguridad, la gobernanza o la digitalización. También ha respaldado la labor de la cátedra como nexo entre universidad, conocimiento y sector turístico.