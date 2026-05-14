Mejorar la calidad del aire en toda la Comunitat Valenciana: la Generalitat presenta en Benidorm su plataforma única de control ambiental

Controlar el estado de la atmósfera es uno de los cometidos que contempla el nuevo sistema al que se agrega Benidorm, denominado Plataforma Integral de Control Ambiental (PICA), una herramienta tecnológica impulsada por la Generalitat Valenciana para mejorar la vigilancia y gestión de la calidad del aire en toda la Comunitat. El método permitirá monitorizar en tiempo real más de 40 millones de mediciones anuales procedentes de las 82 estaciones activas de la Red Valenciana de Vigilancia, integrando en una única plataforma autonómica los distintos controles ambientales ya existentes.

La nueva plataforma permitirá gestionar más de 40 millones de mediciones anuales procedentes de las 82 estaciones activas integradas en la Red Valenciana de Vigilancia de la Calidad del Aire. De ellas, 56 pertenecen a la Generalitat y el resto dependen de ayuntamientos, autoridades portuarias y empresas industriales o energéticas.

Controlar por único sistema

La principal novedad de la PICA reside en la unificación y simplificación de los distintos sistemas de control ambiental existentes hasta ahora, creando una ventanilla única desde la que administraciones y organismos podrán acceder a datos, expedientes, avisos y documentación en tiempo real. Un modelo que, en parte, Benidorm ya venía desarrollando desde hace años con sus propios sistemas locales de monitorización ambiental.

La plataforma recibe información automática de sensores instalados en estaciones de control, datos manuales de laboratorio y validaciones técnicas del Centro de Estudios Ambientales del Mediterráneo. A partir de ahí, el sistema genera análisis, alarmas por superación de umbrales o ausencia de datos y cuadros de mando con mapas y gráficos geolocalizados. Además, se integrará con servicios como la aplicación GVA Aire y el futuro portal público autonómico de calidad ambiental.

El acto de presentación, celebrado en el Salón de Actos del Ayuntamiento, ha contado con la participación del alcalde de Benidorm, Toni Pérez; el conseller de Medio Ambiente, Vicente Martínez Mus; la secretaria autonómica de Medio Ambiente, Sabina Goretti; y el director general de Calidad y Educación Ambiental, Jorge Blanco, además de representantes municipales y diputados autonómicos.

El conseller Vicente Martínez Mus ha definido la iniciativa como “un salto tecnológico en la gestión ambiental de la Comunitat Valenciana”, subrayando que permitirá una gestión “más ágil, eficaz e interoperable” y reforzará la trazabilidad y fiabilidad de la información disponible para la toma de decisiones.

La implantación de la PICA cuenta con una inversión superior a los dos millones de euros financiados por la Unión Europea a través del programa FEDER Comunitat Valenciana 2021-2027.

Resultados “favorables” en Benidorm

Durante la presentación, el alcalde Toni Pérez ha reivindicado el papel pionero de Benidorm en materia de control ambiental al recordar que la ciudad trabaja desde los años noventa en políticas vinculadas a la calidad del aire. En este sentido, ha destacado que el municipio ya disponía en 2004 de una estación medioambiental integrada en la red autonómica y que en los últimos dos años se han incorporado seis nuevas estaciones distribuidas por todo el término municipal.

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Pérez ha defendido que Benidorm mantiene “unos resultados muy favorables” en calidad del aire gracias, entre otras medidas, a un modelo urbano donde el 75% de los desplazamientos se realizan a pie y a una ordenanza de movilidad orientada a priorizar al peatón y avanzar hacia un destino más sostenible y eficiente.