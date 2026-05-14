El PSOE pone en duda la ITV de una grúa accidentada en Benidorm y el PP asegura que estaba en regla

Nueva controversia política en el Ayuntamiento de Benidorm a raíz del accidente sufrido el pasado 6 de abril por una grúa municipal en la calle Ruzafa. El Grupo Municipal Socialista ha cuestionado públicamente si el vehículo implicado tenía la ITV en vigor en el momento del siniestro, mientras que el gobierno local del PP asegura que toda la documentación estaba al día y ha difundido un informe policial para acreditarlo. Con anterioridad, la falta de respuesta oficial del ejecutivo ha llevado a los socialistas a denunciarlo ante el Síndic de Greuges.

Como consecuencia de la ausencia de contestación, la portavoz socialista, Cristina Escoda, se ha referido a la “falta de transparencia y oscurantismo” por parte del gobierno de Toni Pérez, al no responder a la pregunta registrada el pasado 22 de abril solicitando información sobre la situación administrativa de la grúa accidentada.

Bloqueo de información

Por este motivo, los socialistas decidieron acudir al Síndic de Greuges para denunciar el bloqueo de acceso a la información pública. El defensor del pueblo valenciano ha admitido la queja e iniciado actuaciones para esclarecer los hechos. No es la primera vez que se dirigen a esta instancia por lo que denuncian como habitual silencio del PP ante las cuestiones de la oposición socialista.

Escoda aludía así a que se trata de “una cuestión de seguridad y responsabilidad básica” y ha señalado que el silencio del gobierno local alimentaba las dudas sobre si el vehículo municipal cumplía con la normativa obligatoria. La edil socialista llegaba a afirmar que, si todo hubiera estado correcto, el ejecutivo local habría facilitado la información desde el primer momento.

Certificado de la ITV

Frente a estas acusaciones, el Partido Popular ha difundido posteriormente un oficio de la Sección de Atestados de la Policía Local en el que se certifica que la grúa sí tenía la ITV en vigor el día del accidente.

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Según el documento, el vehículo implicado -un camión grúa de arrastre marca Foima con matrícula 6437-JGX- había pasado la inspección técnica el 29 de enero de 2026 y la tenía vigente hasta el 29 de julio de este mismo año, por lo que cumplía con los requisitos legales cuando ocurrió el siniestro en la calle Ruzafa. El informe policial incorpora además copia de la ficha técnica y del documento oficial de la ITV del vehículo.