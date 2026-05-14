Trescientas toneladas de bacon y salchichas para un desayuno inglés en Benidorm

Llegar a Benidorm y desayunar lo mismo que en su hogar británico. Eso es lo que repiten todos los días los principales turistas del municipio, dando cuenta de un desayuno inglés en toda regla, con productos traídos de las islas. Desde la principal distribuidora de la comarca de la Marina Baixa se importan todos los años 150 toneladas de cada producto estrella que rellena el plato de la primera comida del día, como son el bacon o las salchichas.

Ya es sabido que para los británicos el desayuno es una de las principales comidas desde donde cobran fuerza para afrontar con energía la jornada, y que incluye una buena ración de salchichas, huevos fritos, alubias (beans) con tomate, tostadas y champiñones. A ello añaden una especie de morcilla que denominan “black pudding”.

Cientos de toneladas

La proliferación de estos ágapes es tal que desde la mayorista calculan que reparten 150 toneladas de cada uno de los productos al año, una ingente cantidad que constata el consumo que realizan los británicos en los pubs de la ciudad a lo largo del año.

Otra cuestión es que lo que parece una comida sencilla no lo es. Desde la distribuidora que desde hace 50 años importa tales productos desde Inglaterra, su gerente Mónica nos hace saber que los consumidores son sibaritas y rechazan cualquier imitación. “Las salchichas deben ser inglesas, son de cerdo, pero tienen un sabor diferente; también las tostadas de una marca reconocida allí, no puede ser un pan Bimbo”.

Pastel de carne con puré de patatas, guisantes y salsa, típica comida inglesa. / INFORMACIÓN

Estas exigencias han hecho que la firma esté presente desde Orba (Alicante) hasta Cartagena donde tienen un amplio mercado para cubrir la demanda de desayunos ingleses auténticos, ya que estos turistas son conservadores en los hábitos que reproducen en sus vacaciones, con dinámicas parecidas a su tierra de origen y sólo con el cambio del clima y el entorno exterior como fondo de decorado inusual.

Por supuesto, la mayoría de estos productos son congelados aunque también tienen éxito algunos frescos como el paquete de “fish friday” (viernes de pescado) que recogen los famosos “fish&chips”, un plato ya para la hora de la cena. En los pubs ingleses triunfan algunas carnes como el “roast dinner” que se consume a partir de las seis de la tarde, un asado que abunda en las cartas de los pubs ingleses de Benidorm.

Estar como en casa en el Rincón de Loix

Si se trata de hacer una vista a pájaro por las calles, los establecimientos británicos son numerosos con especial preferencia en el Rincón de Loix. En el antiguo Mercaloix, un espacio similar a un mercado municipal, se ha vivido una transformación que ha crecido con la demanda turística, pero dando prioridad al visitante británico al que se abren oportunidades para comer como en casa.

Allí abre brecha un local que elabora gastronomía inglesa con el imprescindible y tradicional pastel de carne del que hay más de 15 variedades (ternera con riñones, con cebolla; de cerdo o salchichas o pollo).

El establecimiento presenta las mesas llenas todos los días y funciona también como comida para llevar, lo que libra de un quebradero de cabeza a británicos que han terminado sus vacaciones y recogen bocadillos y sandwiches con rellenos a su gusto para afrontar la espera del correspondiente vuelo en el aeropuerto.

Aquí no es de extrañar el éxito de los dulces, con la “butter cream” con “raspberry”, crema de mantequilla y frambuesas como icono gastronómico, según explica la gerente Stephanie,-hija de español e inglesa y al frente del negocio después de que su padre se jubilara tras 30 años al pie del cañón-.

Esta tarta con referencias a la serie británica "Benidorm" triunfa durante todo el año. / INFORMACIÓN

Personajes de la serie “Benidorm”

Ella nos explica que la tarta que mayor éxito tiene es la que reproduce el diseño de la serie “Benidorm” que triunfa hace más de dos décadas en la televisión de Gran Bretaña. Por ello a la tarta se añaden los personajes de la comedia de situación que conocen muy bien estos turistas. Otra fórmula que triunfa es la de acompañar este producto con fotos de los propios consumidores, con una impresión que se realiza en papel comestible.

Lejos de este centro dedicado casi por entero a los británicos hay algunas decenas de negocios que trabajan con prioridad para el público inglés. Una pequeña tienda en la avenida Limones es apreciada por muchos de ellos que acuden desde sitios lejanos para disfrutar de sus “cinnamon rolls” o rollos de canela y de las “crumbl cookies”, de las que dispensan 20 sabores realizados de manera artesanal en su obrador, algo muy valorado por los ingleses, según apunta su gerente, Rocío.

Noticias relacionadas

En definitiva, los británicos siguen disfrutando de sus tradiciones en Benidorm con productos llegados de su “casa” y con elaboraciones copiadas de la gastronomía de origen, sin avances mayoritarios para indagar y curiosear en otras gastronomías diversas.