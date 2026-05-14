Vigela Lloret transforma un grave accidente de esquí en un libro sobre superación personal para recuperar la motivación

La economista, coach ejecutiva y divulgadora del bienestar emocional Vigela Lloret Ferrer, presentará a las 19:30 horas de este viernes en el Centro Social de Altea su nuevo libro Qué hacer cuando ya no tienes ganas, una obra profundamente ligada al duro proceso personal que atravesó tras sufrir un grave accidente de esquí en marzo de 2024. El acto, a celebrar en la planta -1 del edificio, será conducido por el abogado y concejal de Hacienda de Altea, Jose María Borja.

Lloret Ferrer, que además ostenta este año el cargo de clavaria de las fiestas patronales de Altea 2026 en honor al Santísimo Cristo del Sagrario, decidió compartir públicamente aquel episodio a través de sus redes sociales en un mensaje cargado de sinceridad, vulnerabilidad y fortaleza que ahora sirve también para entender el origen emocional de esta publicación como una herramienta práctica para afrontar etapas de desánimo, cansancio emocional y pérdida de rumbo. En su mensaje en redes, Vigela Lloret afirmaba en 2024 que la adversidad “ha de convertirse en un camino de crecimiento pues incluso en los momentos más oscuros, siempre hay una luz al final del túnel y nosotros tenemos el botón para encenderla”. Y precisamente, esta reflexión resume el espíritu de la obra que ahora presenta en Altea.

A modo de prólogo del acto, Vigela Lloret ha señalado este jueves que el libro “nace a partir de un momento de inflexión que me obligó a detenerme y replantearme mi vida desde dentro” y ha añadido que a partir de esa vivencia, “he construido un relato cercano y honesto en el que comparto tanto mi reconstrucción personal como las herramientas que me ayudaron a recuperar la claridad mental, el equilibrio emocional y la motivación”.

Un libro sin recetas milagrosas

Según la autora, la intención del libro “no es ofrecer recetas milagrosas, sino proponer un método realista para que cada persona pueda construir su propio camino hacia el bienestar. Hay momentos en los que te quedas sin ganas. Sin energía. Sin dirección. Este libro nace precisamente de ahí”, ha aseverado.

Lloret ha recordado los duros momentos de recuperación por los que pasó tras su grave accidente ocurrido a mediados de marzo de 2024 mientras esquiaba y por el que sufrió la rotura de cinco ligamentos, incluidos los dos cruzados, además de lesiones de menisco en una rodilla y en la otra “una triada menos rimbombante, pero igual de dolorosa”.

Aficionada al esquí desde hace años, Vigela Lloret describía este deporte como “un refugio, una fuente de energía y una vía para conectar con la naturaleza y conmigo misma”. Sin embargo, aquella caída “cambió radicalmente mi día a día y me obligó a iniciar un largo periodo de reposo, operaciones y rehabilitación física”. Durante ese tiempo, la autora asegura que atravesó “momentos de frustración, miedo e incertidumbre”, aunque también descubrió “una nueva dimensión de fortaleza interior: En cada momento de debilidad, he buscado dentro de mí esa chispa de resiliencia que sé que todos llevamos dentro. De ahí que insisto en la importancia de aceptar las dificultades y transformarlas en oportunidades de crecimiento personal”.

Y es ese proceso de introspección y reconstrucción emocional lo que precisamente se ha transformado en el núcleo de Qué hacer cuando ya no tienes ganas en donde “donde combino experiencias personales con herramientas procedentes de la neurociencia, la inteligencia emocional, la psicología positiva y el coaching ejecutivo que se apoyan en más de diez mil horas acompañando a profesionales, managers y equipos en procesos de desarrollo, liderazgo y cambio de mentalidad. Todo lo que he aprendido trabajando con personas reales, desde la psicología positiva, está destilado en el libro de forma sencilla y aplicable”, ha subrayado.

Una trayectoria profesional vinculada al desarrollo del talento

Licenciada en Economía por la Universitat de València y MBA (siglas de Master of Business Administration, que en español se traduce habitualmente como Máster en Dirección y Administración de Empresas) por el Instituto de Empresa (actualmente conocida como IE University), Vigela Lloret cuenta con una amplia trayectoria profesional vinculada al desarrollo del talento, el liderazgo y la transformación organizacional. Está certificada como Coach Ejecutivo Senior por AECOP y desde hace años trabaja acompañando a directivos, empresas y equipos en procesos de cambio y gestión emocional.

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La autora explica que el libro no pretende ofrecer “fórmulas mágicas”, sino acompañar “a quienes atraviesan etapas de agotamiento emocional, bloqueo o pérdida de motivación”. La obra propone “herramientas prácticas para recuperar el equilibrio personal, afrontar la adversidad y reconectar con uno mismo desde una perspectiva realista y humana” y se presenta como una propuesta centrada en la autenticidad, la resiliencia y el autoconocimiento sin caer en fórmulas simplistas ni mensajes de autoayuda vacíos”, ha apostillado.