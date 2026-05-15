Altea impulsa nuevas viviendas sociales en alquiler con un edificio de hasta 15 pisos en la calle Santa Teresa

El Ayuntamiento de Altea ha dado un nuevo paso en su política de vivienda pública con la licitación de la redacción del proyecto para construir un edificio de viviendas de protección pública destinado al alquiler social permanente en la calle Santa Teresa, debajo del Baluarte y Recinto Renacentista del casco antiguo. El contrato cuenta con un presupuesto base de licitación de 68.002 euros y un plazo de ejecución de ocho meses.

El proceso de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 10 de junio a las 14:00 horas y se tramitará mediante procedimiento abierto y presentación electrónica de propuestas. El concejal de Urbanismo y Vivienda, Jose Orozco, ha indicado que el Ayuntamiento “ha habilitado el acceso a la licitación a través de la Plataforma de Contratación del Sector Público” y ha añadido que en la página web https://bit.ly/4uOP9j3 “está toda la información para tener una información completa de la licitación”.

El edil ha explicado que la futura promoción “contempla la construcción de entre 10 y 15 viviendas protegidas sobre una parcela municipal de 779 metros cuadrados situada junto al Núcleo Histórico Tradicional de Altea, una ubicación que busca favorecer la integración social y urbana de los futuros residentes”. Orozco ha añadido que la selección del proyecto ganador “se realizará atendiendo a distintos criterios técnicos y económicos, aunque tendrá un peso fundamental la valoración del anteproyecto presentado, con el objetivo de garantizar la máxima calidad arquitectónica, funcional y social de las propuestas”.

Según el programa funcional incluido en la documentación técnica, al menos el 60% de las viviendas deberán contar con dos dormitorios, mientras que el resto podrán ser de uno y, excepcionalmente, de tres dormitorios, que no podrán superar el 20% del total.

El concejal de Urbanismo de Altea (izda) y el alcalde conversan junto a la parcela pública para construir viviendas sociales. / Gabinete de Prensa Ayuntamiento Altea

Prioridad para los jóvenes del municipio

Orozco ha indicado que el edificio estará destinado “prioritariamente a jóvenes de Altea para que puedan desarrollar su proyecto de vida en el municipio sin verse obligados a abandonarlo debido al elevado precio de los alquileres y a familias y personas con necesidades habitacionales, que requieren del apoyo de las administración pública para acceder a una vivienda segura, digna y asequible. Al tratarse de una parcela dotacional, las viviendas quedarán destinadas de manera permanente al alquiler social, permitiendo consolidar a largo plazo una bolsa municipal de vivienda asequible”, ha apostillado.

El concejal ha señalado que este proyecto “forma parte de una estrategia global del Ayuntamiento para afrontar el problema de acceso a la vivienda en Altea y garantizar que nuestros vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en su pueblo”. Además, ha recordado otras actuaciones impulsadas por el consistorio, como “el Programa de Barrios para la rehabilitación de 24 edificios, la regulación de las viviendas turísticas para limitar su proliferación y garantizar el uso residencial y la adquisición de dos viviendas sociales mediante el mecanismo de tanteo y retracto”.

Por su parte, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, ha destacado que el equipo de gobierno “trabaja también para desbloquear el sector Bellas Artes, donde podría desarrollarse una promoción de alrededor de 170 viviendas de protección pública” y ha manifestado que “sabemos que la vivienda es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía y por eso estamos impulsando políticas valientes y sostenidas en el tiempo que permitan ampliar el parque público de vivienda y ofrecer alternativas reales a jóvenes y familias”.

La licitación establece que el proyecto arquitectónico será valorado “tanto por criterios económicos como técnicos. Entre los aspectos que tendrán mayor peso figuran la calidad y organización de los espacios, la eficiencia energética, la integración urbana, la viabilidad de la propuesta y el mantenimiento posterior del edificio”, ha aseverado el concejal de Urbanismo y Vivienda.

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Criterios de sostenibilidad y accesibilidad

Jose Orozco ha concluido indicando que la documentación técnica “también fija criterios de sostenibilidad y accesibilidad” y ha explicado que las viviendas “deberán incorporar carpinterías con rotura de puente térmico, sistemas de bajo consumo energético, preinstalación para vehículos eléctricos y materiales de fácil mantenimiento. Además, se priorizarán soluciones constructivas eficientes y respetuosas con el entorno”, ha manifestado Jose Orozco antes de concluir afirmando que el edificio dispondrá asimismo “de ascensores de bajo consumo, zonas comunes adaptadas, espacios ajardinados y una plaza de aparcamiento por vivienda, que podrá situarse en el exterior, semisótano o planta baja”, ha subrayado.