Callosa d´En Sarrià se abre a la digitalización del campo con el proyecto “Eco-Viver 4.0”

El control en la agricultura de Callosa d´En Sarrià promete vivir modernas oportunidades con la aplicación de la tecnología. Así se relató en la jornada de difusión del proyecto “Eco-Viver 4.0: Cultivant Innovació”, una iniciativa que sitúa a la localidad como referente de innovación agrícola en la Marina Baixa gracias a la incorporación de nuevas tecnologías aplicadas al campo y a la formación de futuras generaciones de agricultores.

El auditori de la Fundación Caixacallosa ha servido para presentar los resultados y la metodología de trabajo del proyecto Challenge Labs, impulsado por la Conselleria de Educación y liderado por el IES Rodolfo Llopis en colaboración con Novagric y el IES Blasco Ibáñez.

Tecnología aplicada para transformar la agricultura local

Uno de los principales objetivos del proyecto es desarrollar estudios avanzados mediante sensores IoT aplicados al sector agrario. Estas herramientas permiten monitorizar en tiempo real parámetros como la humedad del suelo, la temperatura, las necesidades hídricas o el estado de los cultivos, facilitando una gestión más eficiente y sostenible de las explotaciones agrícolas.

La implantación de este tipo de tecnologías en Callosa d’en Sarrià podría representar un importante avance para el sector agrícola local, permitiendo optimizar recursos, reducir costes de producción y mejorar el rendimiento de los cultivos frente a desafíos como la sequía, el cambio climático o el incremento de los costes energéticos.

Además, la digitalización del campo abre la puerta a una agricultura más precisa y competitiva, capaz de anticiparse a plagas, automatizar procesos y mejorar la toma de decisiones mediante datos en tiempo real.

Durante la jornada, las profesoras Verónica de Gea Henarejos y María Borrás Torres, junto al alumnado participante, mostraron cómo la innovación tecnológica puede convertirse en una herramienta estratégica para garantizar la evolución del modelo agrícola tradicional hacia un sistema más moderno y preparado para el futuro.

En el encuentro se reconoció especialmente la labor de Eugenia Roig Berenguer como coordinadora, así como el trabajo de Víctor Chiva Gálvez, desde Formación Profesional en una jornada que contó además con la participación de expertos y representantes del sector agrícola y tecnológico.

Un proyecto con impacto de presente y futuro

“ECO-VIVER 4.0” no solo plantea mejoras técnicas para el presente del campo callosino, sino que también propone una visión a largo plazo. La aplicación real de estas soluciones tecnológicas permitiría modernizar explotaciones agrícolas, fomentar el relevo generacional y reforzar la competitividad del sector local en un contexto cada vez más exigente y globalizado.

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El Ayuntamiento de Callosa d'en Sarrià respalda institucionalmente la iniciativa, aunque no es el promotor principal del proyecto. Tanto el alcalde Andrés Molina Ferrándiz como el concejal de Agricultura Rafael Gregori Soriano asistieron a la exposición para compartir su apuesta por la formación técnica y la innovación del sector en el municipio.