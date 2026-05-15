Así es el campus de verano de Terra Natura Benidorm

Hay veranos que se recuerdan toda la vida. Veranos llenos de aventuras, descubrimientos y momentos que despiertan la curiosidad de los más pequeños mientras aprenden casi sin darse cuenta. Con esa filosofía regresa la Escuela de Verano 2026 de Terra Natura Benidorm y Aqua Natura Benidorm, una propuesta educativa y de ocio que ya ha abierto su plazo de inscripción y que se desarrollará del 22 de junio al 4 de septiembre.

Mucho más que una alternativa para las vacaciones escolares, esta escuela se ha consolidado como una experiencia transformadora donde naturaleza, diversión y aprendizaje conviven en un entorno privilegiado.

La Escuela de Verano cuenta con un equipo multidisciplinar formado. / INFORMACIÓN

Aprender viviendo la experiencia

La gran diferencia de esta Escuela de Verano está en su escenario: un parque de naturaleza y un parque acuático integrados en un mismo espacio. Aquí, los niños y niñas no solo juegan; exploran, experimentan y conectan con el mundo animal desde dentro.

Durante el programa, los participantes tendrán acceso a experiencias poco habituales como conocer espacios interiores de especies emblemáticas, descubrir cómo funciona una clínica veterinaria o participar en talleres de enriquecimiento ambiental junto al equipo de cuidadores. Todo ello diseñado para despertar su curiosidad y fomentar una conciencia real sobre la conservación y el respeto por la biodiversidad.

Bajo el lema «Conocer para amar y respetar», la escuela apuesta por un aprendizaje experiencial que permite a los pequeños comprender cómo viven los animales, cuáles son sus necesidades y por qué es fundamental proteger los ecosistemas.

Diversión acuática con valor educativo

La experiencia se completa en las instalaciones de Aqua Natura Benidorm, donde el verano se vive también entre piscinas, juegos de agua y actividades adaptadas a cada edad.

Más allá del entretenimiento, el componente acuático incorpora propuestas educativas y sensoriales tan especiales como el encuentro con leones marinos o dinámicas de iniciación al nado con monoaleta, actividades que convierten cada jornada en una aventura diferente. El equilibrio entre diversión y aprendizaje es precisamente uno de los aspectos más valorados por las familias y uno de los motivos por los que muchos participantes repiten año tras año.

Inglés lúdico de la mano de Lady Elizabeth School

Como novedad esta temporada, la Escuela de Verano de Terra Natura Benidorm incorpora una colaboración especial con Lady Elizabeth School. Esta alianza refuerza la dimensión educativa del programa con un enfoque de inglés lúdico de calidad, en el que el idioma deja de percibirse como una materia académica para integrarse de forma espontánea en el juego, la convivencia y la diversión durante el periodo vacacional.

Los niños y niñas exploran, experimentan y conectan con el mundo animal desde dentro. / INFORMACIÓN

Gracias a este acuerdo, los niños y niñas disfrutarán semanalmente de una actividad desarrollada por el equipo docente del prestigioso colegio internacional, que ha creado fichas pedagógicas y materiales didácticos adaptados a distintas edades. El objetivo es convertir el aprendizaje del idioma en una experiencia natural, participativa y divertida.

Uno de los momentos más esperados será el cuentacuentos teatralizado, una actividad inmersiva en la que los pequeños vivirán una historia en inglés a través de personajes, interpretación y participación activa. Esta fórmula favorece la comprensión oral, amplía vocabulario y estimula la confianza de los niños en el uso del idioma de manera relajada y natural. Con esta iniciativa, Terra Natura Benidorm amplía una programación que ya destaca por combinar aprendizaje experiencial, contacto con la naturaleza y ocio acuático en un entorno único.

Un entorno pensado para crecer

La Escuela de Verano cuenta con un equipo multidisciplinar formado por profesionales de la educación, especialistas en ocio educativo y expertos en bienestar animal, garantizando una atención cercana y personalizada. Además de disfrutar del verano, los niños y niñas desarrollan habilidades sociales, autonomía, creatividad y valores como la cooperación, la empatía y el respeto, siempre a través del juego y la participación activa.

«La renovación constante de actividades y el carácter experiencial de la propuesta hacen que muchos participantes quieran volver cada año», destacan desde la coordinación del programa. «Nuestro objetivo es que disfruten mientras descubren la naturaleza desde una mirada cercana, divertida y educativa».