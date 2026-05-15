La Fundación de Turismo Discover Villajoyosa celebra su primera reunión constitutiva para impulsar la competitividad y sostenibilidad turística del municipio

El Patronato de la Fundación Discover Villajoyosa de la Comunidad Valenciana ha celebrado su primera reunión constitutiva este viernes. La sesión ha tenido lugar en la Barbera dels Aragonés y con ella se formaliza el inicio de la actividad del órgano de gobierno de esta fundación, de carácter público-privado y sin ánimo de lucro.

El alcalde Marcos Zaragoza Mayor ha presidido la reunión, ya que ostenta el cargo de presidente del Patronato con carácter nato, según recogen los estatutos. Marcos Zaragoza explicó que “la Fundación Discover Villajoyosa se constituye con el objetivo principal de mejorar la competitividad y la sostenibilidad del modelo turístico del municipio”. El primer edil destacó que se trata de “un proyecto ilusionante” en todos los sentidos y que “este tipo de colaboración público-privada es el camino a seguir para llevar a cabo estrategias serias de futuro” en materia turística.

El primer edil destacó que este proyecto turístico y otros que se están realizando “se hacen por y para el municipio. Y en todo ello, la parte privada tiene que tener protagonismo en la toma de decisiones final”. Además indicó que “Villajoyosa ha perdido muchos trenes y ha llegado el momento de ser serios y hacer un plan de estrategia donde todos sumemos”.

La Fundación Discover Villajoyosa es la cuarta que se crea en la Comunitat Valenciana como entidad público-privada de colaboración turística después de Visit Benidorm, la Fundación de Turismo de València y la de Montanejos: “Ser la cuarta fundación de este tipo en la Comunidad me honra y estoy orgulloso de que sea así”, apuntó el alcalde, quien añadió que “no podía ser de otra manera que trabajando todos juntos para llevar a nuestro destino a lo más alto”.

La Fundación Discover Villajoyosa realizará actividades como campañas de promoción, creación de productos turísticos, identificación de nuevas oportunidades y colaboración con otras entidades. Esta institución estará compuesta por representantes del consistorio y de la Asociación de Profesionales de la Hostelería y Turismo de Villajoyosa.

El Patronato

El Patronato está compuesto por 11 miembros que incluyen al alcalde Marcos Zaragoza, la concejal de Turismo, Rosa Llorca, y el concejal del Ayuntamiento de Villajoyosa, Andreu Verdú; miembros de la Asociación de Profesionales de la Hostelería y Turismo de La Vila Joiosa como Magdalena Pérez, Celine Godard, Jaime Orquín, Josep Llorca, José Medina y Germán Regalado; Nuria Montes de Diego, secretaria general de HOSBEC; y José Mancebo, director del Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca. La Fundación tendrá su domicilio social en la calle Colón, nº 40 de Villajoyosa.

El alcalde y presidente del Patronato de la Fundación Discover Villajoyosa Marcos Zaragoza agradeció la implicación del empresariado local, así como de Hosbec y el Patronato Provincial de Turismo de la Costa Blanca: “Tenemos una base de profesionales muy buena que tenemos que saber aprovechar y hacerlo de una manera seria. Nos daremos cuenta en el futuro de la importancia de este momento, que es histórico para el municipio”.

Marcos Zaragoza señaló al finalizar la reunión que “la constitución formal de la Fundación de Turismo es una promesa electoral de este equipo de Gobierno y una apuesta personal que marca un antes y un después en la gestión y promoción de nuestro destino”.

Por su parte, José Mancebo explicó que “la fórmula de colaboración que se ha puesto en marcha en Villajoyosa es una fórmula que tiene un componente pionero, pero sobre todo tiene un componente muy ejecutivo, que es lo que creo que interesa ahora mismo”. Mancebo añadió que “hay un maravilloso futuro por delante y la fórmula además designada nos da garantía de éxito. Villajoyosa tiene todo para ser uno de los destinos más atractivos del mundo”.

José Mancebo concluyó alegando que “el turismo no se puede entender desde la política pública si no hay una colaboración privada, esto ya lo tenemos en el ADN de esta propia Fundación, así que a partir de aquí yo creo que empieza un camino maravilloso para Villajoyosa y, por supuesto, para la Costa Blanca”.

La secretaria general de HOSBEC destacó la creación de esta Fundación turística y el camino que tiene por delante: “Nosotros lo tenemos muy claro, los destinos turísticos que apuesten por estos modelos de colaboración público-privada van a ser los que marquen la diferencia”. Nuria Montes destacó que “son muy pocos los que se atreven a dar este paso. Que el Ayuntamiento de la Vila y los empresarios de la Vila hayan sido capaces de poner en marcha esta fundación con unas bases modernas, con unas bases reales, y con toda la ilusión puesta en la promoción de la ciudad es un gran logro que hoy celebramos”.

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Montes destacó que Villajoyosa “tiene un gran potencial por delante y una gran cantidad de proyectos por ejecutar. Los ejemplos más cercanos que tenemos de fundaciones han salido adelante por el apoyo firme del empresariado por un lado y de las autoridades por otro, independientemente del color político. A partir de este momento, la promoción turística de Villajoyosa se sale fuera del debate político y esto es algo muy importante, sobre todo para trabajar con una continuidad y una permanencia en el tiempo y de aquí en adelante”.