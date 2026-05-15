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L’Alfàs del Pi acoge la presentación de una obra internacional sobre el legado revolucionario cubano de Fidel Castro

El periodista Ignacio Ramonet y la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí afrontan una campaña contra el bloqueo de Estados Unidos

El libro presentado en l' Alfàs reúne 44 testimonios de diferentes ámbitos.

El libro presentado en l' Alfàs reúne 44 testimonios de diferentes ámbitos. / INFORMACIÓN

Amaya Marín

El Ayuntamiento de L'Alfàs del Pi ha acogido la visita del periodista y analista internacional Ignacio Ramonet y de la editora cubana Sandra Sarmiento con motivo de la presentación de la publicación Voces con Fidel. Memoria y legado revolucionario, una obra colectiva que reúne testimonios y reflexiones sobre la figura histórica de Fidel Castro. La Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, conecta de esta forma con el tejido político del territorio valenciano a a vez que impulsa una campaña de ayuda a Cuba contra el bloqueo de Estados Unidos y la petición de envío de kits fotovoltaicos y paneles solares.

La recepción institucional ha estado encabezada por el alcalde, Vicente Arques, y ha contado con la participación de varios miembros del equipo de gobierno municipal, en un encuentro promovido por David Rodríguez y Amparo Aroca, representantes de la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, entidad que impulsa iniciativas de cooperación y solidaridad internacional vinculadas con Cuba.

Silvio Rodríguez y más

Durante el acto se ha presentado oficialmente el libro“Voces con Fidel. Memoria y legado revolucionario”, una recopilación de 44 testimonios firmados por personalidades del ámbito político, cultural y académico internacional que analizan el pensamiento, la trayectoria y la influencia histórica del líder cubano desde distintas perspectivas.

Entre los autores que participan en la publicación figuran nombres destacados como Silvio Rodríguez, Aleida Guevara, Evo Morales, Atilio Borón o el propio Ignacio Ramonet, configurando una mirada plural sobre el legado político y social de Fidel Castro y su impacto en debates contemporáneos relacionados con la soberanía, la justicia social o la solidaridad internacional.

La obra incorpora además material fotográfico procedente del Centro Fidel Castro y retratos realizados por el fotógrafo Álex Castro, ofreciendo una dimensión más personal e íntima del histórico dirigente cubano.

Contra el bloqueo

Más allá de la presentación literaria, durante el encuentro también se han abordado distintas iniciativas solidarias impulsadas por la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí, entre ellas la reedición de obras del poeta Nicolás Guillén y la campaña “Contra el Bloqueo de EEUU, Energía para Cuba”, centrada en el envío de kits fotovoltaicos y paneles solares para paliar la situación energética de la isla.

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Fundada en 1987, la Asociación Valenciana de Amistad con Cuba José Martí mantiene una larga trayectoria en proyectos de cooperación internacional, brigadas solidarias y actividades culturales y de sensibilización. El Ayuntamiento de L’Alfàs del Pi colabora desde hace más de una década con esta entidad, consolidando vínculos de cooperación y acercamiento entre la sociedad valenciana y cubana.

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