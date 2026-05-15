Cómo moverse por Benidorm: se abre una web para aportar sugerencias sobre accesibilidad, estacionamientos o peatonalización
El sitio aportará información actualizada sobre el plan de movilidad impulsado por el Ayuntamiento
El Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) contará con una página web para transmitir información sobre este documento que regirá las normas de la movilidad urbana del municipio. Además, el consistorio le quiere dotar de participación ciudadana a través del lanzamiento de encuestas y de la disposición de un buzón de sugerencias que pueda dar un carácter integrador a un reglamento que guiará los desplazamientos por la ciudad de acuerdo con modelos sostenibles.
La nueva web, https://pmus-benidorm.es, “se concibe como un espacio informativo y participativo en el que se irá incorporando contenido explicativo sobre el alcance del PMUS, las distintas fases del proyecto y los avances que se vayan produciendo a lo largo de su desarrollo” ha explicado Francis Muñoz, concejal de Movilidad.
Encuesta y buzón
Con el objeto de que el documento sea dinámico se han abierto vías de participación ciudadana a través de una encuesta online de movilidad. A través de ella la ciudadanía puede participar de forma anónima para responder a preguntas sobre sus hábitos de movilidad cotidiana, o sobre su preferencia declarada ante distintas políticas y medidas de movilidad que podrían implantarse en Benidorm en el futuro. La encuesta puede completarse en el enlace: https://forms.cloud.microsoft/e/S9MTanQ7Li
Para fomentar la comunicación con vecinos y vecinas, la web del PMUS ha habilitado igualmente un buzón de sugerencias y una dirección de correo electrónico específica. “Con esto pretendemos que la ciudadanía pueda trasladar de forma directa opiniones, propuestas y aportaciones relacionadas con la movilidad en Benidorm” ha indicado el concejal. Estas aportaciones pueden enviarse a: pmusbenidorm@benidorm.org.
El edil ha resaltado “la importancia” de la participación ciudadana en esta fase inicial del PMUS “ya que la información y las aportaciones recogidas nos permitirán conocer con mayor detalle cómo se producen los desplazamientos diarios en Benidorm y cómo valora la ciudadanía posibles actuaciones en materia de movilidad”.
Con estos datos, la concejalía pretende elaborar y definir información. Los datos servirán así de base para definir propuestas “orientadas a mejorar la calidad de vida, fomentar desplazamientos más sostenibles, incrementar la accesibilidad y avanzar hacia un modelo de movilidad más eficiente y respetuoso con el entorno de Benidorm”.
A esta fase seguirán otras de carácter similar y participativo que complementarán la confección del PMUS en los próximos meses con “nuevas acciones de información y participación dirigidas a implicar al conjunto de la ciudadanía y a los distintos agentes sociales y económicos de Benidorm”. Con la puesta en marcha de la web y la activación de los canales de participación, el Ayuntamiento de Benidorm “refuerza su compromiso con un proceso abierto, participativo y orientado a una movilidad más segura, sostenible y adaptada a las necesidades reales de la ciudad” ha explicado Francis Muñoz.
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