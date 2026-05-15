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Summer School 2026 en Elian’s British School: Deporte, ciencia y arte forjan a las leyendas del futuro

Los alumnos desarrollarán sus talentos a través de un enfoque multidisciplinar que une cuerpo, mente y creatividad combinando actividades educativas e interactivas

Cada actividad incorpora inmersión en inglés y se adapta a la edad de los alumnos.

Cada actividad incorpora inmersión en inglés y se adapta a la edad de los alumnos. / INFORMACIÓN

R. E.

Este verano, Elian’s British School de La Nucía invita a niños y adolescentes de 1 a 16 años a convertirse en protagonistas de su propio legado con su programa “Elian’s Legends”. Bajo una premisa innovadora, los alumnos desarrollarán sus talentos a través de un enfoque multidisciplinar que une cuerpo, mente y creatividad, combinando actividades educativas e interactivas para garantizar un verano lleno de aventuras, aprendizaje y diversión.

Un enfoque 360º: deporte, ciencia y arte

El programa se estructura en tres ejes fundamentales:

  • Universos Deportivos Semanales: Deporte y estrategia se unen para que los alumnos aprendan historia, reglas y técnicas de diversas disciplinas.
  • Mente Curiosa con “Crazy Science”: Experimentos prácticos y divertidos fomentan la curiosidad y el pensamiento crítico.
  • Expresión y Arte Épico: Talleres creativos permiten a los alumnos dejar su huella mediante proyectos artísticos y manualidades.
Elian’s British School de La Nucía invita a niños y adolescentes de 1 a 16 años a convertirse en protagonistas de su propio legado con su programa “Elian’s Legends”.

Elian’s British School de La Nucía invita a niños y adolescentes de 1 a 16 años a convertirse en protagonistas de su propio legado con su programa “Elian’s Legends”. / INFORMACIÓN

Aprendizaje adaptado y liderazgo

Cada actividad incorpora inmersión en inglés y se adapta a la edad de los alumnos: desde juegos sensoriales para los más pequeños hasta dinámicas de liderazgo y trabajo en equipo para los mayores.

Aventuras acuáticas y experiencias únicas

Una vez por semana, los participantes disfrutarán de emocionantes salidas al Club Náutico de Benidorm, donde practicarán actividades como vela, kayak y pádel surf. Esta experiencia les permitirá ganar confianza, disfrutar del mar y aprender a través de nuevas vivencias, siempre acompañados de sus compañeros. Nuestro Summer School cuenta con una piscina exterior, donde los niños disfrutarán de juegos acuáticos supervisados por profesores y socorrista.

Tradición y comunidad

El espíritu de Elian’s British School se mantiene vivo con los “Fantastic Fridays”, excursiones educativas y el esperado broche final: una barbacoa familiar junto a la piscina para celebrar los logros del verano.

Fechas y horarios

El programa se desarrollará del 22 de junio al 31 de julio, con opciones de horarios flexibles y comida incluida:

  • Early Bird: 08:00h
  • Experiencia Mañana: 09:00h – 13:30h (sin comida)
  • Full Day Legend: 09:00h – 16:00h (con comida incluida)

¡Infórmese aquí!

Información y contacto

Para más detalles:

📧 summercamp@ebs.dukeseducation.es

📞 966 87 70 55

Si deseas conocer más sobre Elians British School of La Nucía te invitamos a explorar nuestro Tour virtual.

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