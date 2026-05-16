Varios heridos tras estallar un hornillo en un concurso de tortilla en La Vila

Varias personas han resultado heridas, tres de ellas de consideración, tras la explosión de un hornillo este sábado al mediodía durante un concurso de tortillas celebrado en la ermita de San Antonio Abad, en La Vila, según ha informado el Ayuntamiento.

El incidente se ha producido mientras los participantes utilizaban estos dispositivos de cocina en el marco del certamen. Como consecuencia de la explosión, varias personas fueron atendidas en el lugar por los servicios sanitarios, aunque tres de los heridos tuvieron que ser trasladados en ambulancia al Hospital Marina Baixa.

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El Ayuntamiento ha activado el dispositivo de seguridad y emergencias, en el que intervinieron efectivos sanitarios y agentes de la Policía Local que ya se encontraban en la zona. El concurso había sido organizado por la comisión de fiestas de la ermita con motivo de la celebración de San Isidro.