El Museo del Motor, un viaje por la historia del automóvil

Entrar en el Museo del Motor de Finestrat es adentrarse en un espacio que mezcla cine, ingeniería y entretenimiento. A lo largo de sus tres plantas y 5.000 m² de exposición, este museo, situado a escasos metros de Benidorm, reúne más de 80 vehículos que dejaron huella en el siglo XX. No se trata únicamente de contemplar coches clásicos, sino de recorrer una parte de la historia a través de modelos que reflejan diseño, innovación y memoria colectiva.

La colección cuenta con auténticas piezas singulares, 60 de ellas propiedad del museo. Entre las más destacadas se encuentra un Dodge Brothers de 1923, representante de los primeros tiempos del automóvil artesanal. También puede verse un Cadillac Fleetwood limusina de 1962, que perteneció al parque móvil del gobierno español, así como un Aston Martin Lagonda, una exclusiva rareza tecnológica de la que solo se fabricaron 645 unidades en todo el mundo. A ellos se suma uno de los grandes reclamos para el público: el DeLorean DMC-12, convertido en icono universal gracias a Regreso al Futuro y que próximamente cobrará aún más protagonismo con un simulador interactivo que permitirá al visitante vivir la experiencia de «viajar en el tiempo».

Su propuesta combina cultura, ocio y divulgación en un formato accesible para toda la familia. El recinto dispone de zona infantil, espacio de educación vial, sala de proyecciones, restaurante con estética food truck y una tienda de recuerdos con artículos que evocan el universo del cine. Además, la exposición incluye vehículos vinculados a películas, un atractivo añadido para los amantes de la gran pantalla.

La visita invita a comprender la evolución del automóvil, escuchar su historia y acercarse a la transformación de la movilidad durante el último siglo. Cada modelo permite descubrir cómo cambiaron el diseño, la tecnología y la forma de desplazarse de varias generaciones.

El Museo del Motor de Finestrat se presenta así como una propuesta ideal para familias, nostálgicos, curiosos, cinéfilos y apasionados del automóvil. En sus salas, cada coche conserva una historia propia y cada historia demuestra que el motor también puede ser una forma de viajar al pasado para entender mejor el futuro.