Benidorm recreará la historia del agua con una sala inmersiva de última generación en la Séquia Mare

Benidorm quiere transformar la visita al parque de la Séquia Mare en una experiencia inmersiva capaz de transportar al visitante a los orígenes de la ciudad y a la histórica gestión del agua que marcó su desarrollo. El Ayuntamiento ha iniciado la licitación del equipamiento tecnológico de la futura sala inmersiva que se instalará en el Centro de Interpretación del parque, un espacio que combinará proyecciones panorámicas, sonido envolvente y contenidos accesibles en varios idiomas.

La actuación forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) ‘Benidorm Visión 360’ y contará con un presupuesto base de licitación de 126.837 euros. El proyecto se integra dentro de la estrategia municipal para convertir la Séquia Mare en un referente cultural, patrimonial y turístico vinculado a la memoria hidráulica de la comarca.

Imagen panorámica

La futura sala tendrá unas dimensiones de cinco metros de ancho por siete de largo y 3,5 de altura y estará diseñada para que el visitante viva una experiencia audiovisual inmersiva sin necesidad de asistencia del personal del centro. El vídeo principal se proyectará de forma simultánea sobre tres paredes, generando una única imagen panorámica de 15 metros de longitud.

El sistema incorporará además sonido envolvente mediante altavoces perimetrales y un ‘subwoofer’(altavoz que reproduce las frecuencias de audio más bajas) en el techo para reforzar el realismo de la experiencia. La instalación permitirá que los asistentes puedan situarse muy cerca de las paredes sin provocar sombras sobre la proyección.

El contenido audiovisual estará disponible, al menos, en castellano, valenciano, inglés, francés y alemán, y todas las locuciones contarán con subtítulos para facilitar la accesibilidad a personas con problemas auditivos. También se instalará un sistema de bucle magnético para usuarios con prótesis auditivas y un panel táctil en la entrada permitirá seleccionar el idioma antes de cada pase.

Segunda fase con humos y olores

El Ayuntamiento contempla además una segunda fase para ampliar la experiencia sensorial con efectos especiales como humo ambiental o emisión de olores sincronizados con el vídeo. La capacidad recomendada será de entre diez y doce personas por sesión.

Las obras del edificio que albergará el centro de interpretación y el albergue juvenil ya han finalizado y han sido entregadas al Ayuntamiento, que afronta ahora la fase de equipamiento antes de su puesta en marcha definitiva.

El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, ha destacado que la Séquia Mare constituye “un enclave estratégico para interpretar la historia del agua en la Marina Baixa” al asentarse sobre una infraestructura hidráulica “que vertebró el abastecimiento y el regadío desde el siglo XVII y fue clave en el desarrollo agrícola, urbano y turístico de Benidorm”.

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Pérez ha añadido que este espacio “no solo estará equipado con la mejor tecnología, sino que reafirma nuestro compromiso con la inclusión y la accesibilidad para que todo el mundo pueda disfrutar de la mejor experiencia durante su visita”.