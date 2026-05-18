Pedro Zaragoza, el alcalde más querido de Benidorm, pero sin estatua en su ciudad

A Pedro Zaragoza le han puesto todos los sobrenombres imaginables, realizado bastantes homenajes y celebrado su centenario hace unos años. También mesas redondas y debates sobre el cambio del Benidorm embrionario a la ciudad vertical que él defendió. Hasta en los últimos días su avatar se ha convertido en guía del juego en línea de Robflox haciendo de anfitrión en los retos lúdicos. Con todo ello hay algunos agasajos que se han visto truncados y han quedado en el aire como un proyecto inacabado: se trata de la estatua que peticionarios populares o alguna organización como la Fundación Frax han puesto sobre la mesa con imprevisibles abandonos aunque exista incluso un diseño concretado en molde que vive el sueño de la deserción en algún lugar de Madrid.

Una iniciativa popular intentó hace unos años promover la creación de una estatua que reprodujera al exalcalde Zaragoza con la intención de instalarla en algún lugar emblemático y recordar a los propios y extraños la figura popular, controvertida y emprendedora. Y quedó en eso, una iniciativa.

También lo pretendieron desde la Fundación Frax en 2021, un año antes del centenario que iba a celebrar al munícipe (1922-2022) cuya vida se ha versionado en algunos filmes centrados en sus primigenias campañas de marketing con los viajes en su inseparable vespa a citarse con Franco.

“No cuajó”

El presidente de la Fundación Frax, Matías Pérez Such, explica cómo el Patronato de la entidad cultural propuso diseñar un busto del edil en bronce con indicaciones preferentes para instalarlo en el parque de Elche -espacio construido a tenor de Zaragoza y adonde llevó el tan imprescindible agua- o en la plaza Triangular, corazón de la localidad y donde se inicia la avenida Mediterráneo, arteria fundamental en el desarrollo de los edificios verticales, propulsados por él.

La propuesta se dirigió al Ayuntamiento para que decidiera la ubicación, pero por un motivo u otro “no cuajó”, asevera Pérez Such.

Uno de sus hijos, Quico Zaragoza- abogado y doctor en Derecho- sí posee un busto en el jardín de la casa familiar de La Almafrá que es un diseño copiado del molde que se llevó a Madrid y que desapareció o se traspapeló en algún almacén de la fundición madrileña al no progresar el proyecto.

El busto estaba incluso presupuestado -en unos 5.000 euros-y desde la fundación contemplan un coste nuevo para acometer el molde con un escaneo láser de la talla.

De iniciativa popular fue también la idea de diseñar un sello que conmemore al creador del Benidorm moderno. Pero aquí las cortapisas fueron otras, ya que “hay una comisión filatélica que está muy regulada”, asegura Juan Díaz, concejal de Presidencia del Ayuntamiento de Benidorm y que ha estado muy unido a todos los procesos de homenaje en 2022, cuando se cumplieron los 100 años del nacimiento de Pedro Zaragoza.

Así que si la escultura se ha encontrado con impedimentos bien por falta de acción o por desidia, la elaboración de un sello es ya un proyecto que tiene difícil acometida por todos los controles y permisos que requiere. No han faltado dedicatorias en forma de mesas redondas, conferencias, los premios con su nombre o la Cátedra de Estudios Turísticos Pedro Zaragoza de la Universidad de Alicante desde donde se impulsa la investigación y el análisis del turismo actual.

Reconocimiento total

Pedro Zaragoza ha sido reformulado en muchas ocasiones, por su relación con el Régimen de Franco, por ser un verso suelto, su imaginación a prueba de realidades o como fundador de un urbanismo diferente a lo que existía en todo el país. De lo que no hay duda es que benidormenses de todas las ideologías han reconocido sus méritos y avanzadillas, no hay confrontación política ni timidez para darle valor a su figura, nos explicaba el catedrático de Historia, Paco Amillo.

El urbanista Zaragoza ha sido también muy valorado fuera de nuestras fronteras. Sólo hay que remontarse al día en que falleció en el que los obituarios se repitieron en cabeceras de diarios nacionales pero también en otras de Gran Bretaña con The Telegraph, The Economist o The Independent con titulares como “Pedro Zaragoza: El desarrollador del Benidorm de altura”.

Aún y todo el pueblo de Benidorm no ha conseguido rendirle homenaje con la presencia ubicua de una estatua que le recuerde de manera tradicional en alguno de los lugares que él estimó. Su hijo pequeño, Quico Zaragoza, piensa que en su fuero interno le haría ilusión aunque predicase con otro discurso que rechazaba las exaltaciones. De hecho, renunció a una calle en la ciudad de Alicante y sugirió que la dedicaran a su padre, Pedro Zaragoza Such, tal como ocurrió.

Entre los millares de anécdotas a que ha dado lugar el exalcalde hay una relacionada con una pequeña “venganza”, la de la piedra que se instaló en la fuente del parque de Elche donde su persistente carácter logró hacer que llegara el agua por primera a vez a Benidorm. En ella se inscribe una leyenda que dice “De ilusión también se vive”, el mote que muchos vecinos le habían puesto por sus proyectos utópicos.

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“Paz y bien” es el lema de la acción que le movía, según su hijo que nos recuerda que en su lápida reza la frase: “Pensó demasiado en los demás para ser nunca olvidado”, lo que dice mucho sobre su intención de permanecer en el recuerdo, quizás no como estatua.