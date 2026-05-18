El PSOE de Benidorm denuncia el cierre de semanas de los vestuarios en los campos Hermanos Martínez Munuera

De “dejadez y parálisis” ha acusado el Grupo Municipal Socialista al PP por la situación que sufren las instalaciones deportivas municipales, con especial preocupación por el estado de los campos de fútbol Hermanos Martínez Munuera, donde aseguran que los vestuarios están cerrados y los niños y jóvenes de los clubes tienen que cargar con sus pertenencias a las duchas del estadio municipal de fútbol.

El concejal socialista Toni López ha alertado de que los vestuarios de este complejo deportivo permanecen fuera de servicio desde hace varias semanas, una circunstancia que, según ha criticado, el equipo de Gobierno del PP todavía no ha resuelto.

La avería obliga a los usuarios de las instalaciones, entre ellos numerosos niños y jóvenes de clubes locales, a desplazarse más de cien metros hasta las dependencias del estadio municipal para poder cambiarse o ducharse tras entrenamientos y encuentros deportivos.

López ha considerado que esta situación supone “una falta de respeto hacia los deportistas y sus familias” y ha cuestionado que Benidorm pueda promocionarse como destino de turismo deportivo mientras, afirma, no se garantiza el mantenimiento adecuado de unas instalaciones básicas.

Otros deterioros en instalaciones deportivas

El edil socialista ha señalado además que esta denuncia se suma a otras realizadas en los últimos meses sobre el deterioro de infraestructuras deportivas municipales. En este sentido, ha recordado las críticas recientes por el estado de los campos Antonio López del Rincón y ha acusado al ejecutivo local de actuar “tarde y mal”, únicamente tras las denuncias de la oposición o la presión vecinal en redes sociales.

A las deficiencias en mantenimiento, el PSOE añade la falta de personal en las instalaciones deportivas. Según López, la escasez de peones está repercutiendo tanto en la calidad del servicio como en la carga de trabajo que asume la plantilla actual.

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Por último, el concejal ha denunciado lo que considera un “desprecio” hacia los trabajadores municipales del área de Deportes al asegurar que el Ayuntamiento lleva dos años sin renovar los uniformes del personal. Los socialistas han exigido al gobierno local que facilite de forma inmediata la ropa de trabajo necesaria para los empleados del servicio.