Benidorm se autoimpone una “tasa turística verde” con la plantación de 1.800 árboles en la Marina Alta

Benidorm paga diez años de promoción turística con una reforestación histórica en la Marina Alta, en lo que han denominado como una actuación pionera: compensar la huella de carbono generada por una década de promoción internacional del destino mediante la plantación de 1.800 árboles en una zona de la Marina Alta devastada por los incendios forestales de 2022. La acción, impulsada por Visit Benidorm, permitirá neutralizar las emisiones de CO₂ derivadas de las acciones promocionales desarrolladas desde 2015.

La fecha coincide con el año en que la ciudad inició su transformación para convertirse en el primer Destino Turístico Inteligente certificado del mundo. El alcalde de Benidorm y presidente de la fundación Visit Benidorm, Toni Pérez, ha presentado el proyecto durante la reunión del Patronato de la Fundación celebrada en el Ayuntamiento.

Según ha explicado, la actividad promocional de un destino turístico implica inevitablemente desplazamientos y emisiones contaminantes asociadas a ferias internacionales, “workshops”, “roadshows” y encuentros profesionales. “Desde Visit Benidorm apostamos por una estrategia basada en tres principios: medir, reducir y compensar la huella de carbono generada por nuestra actividad promocional”, ha señalado.

La iniciativa se ha desarrollado junto a la Fundación Desert Leaves, impulsora del proyecto Marina Alta Ecorestauración, en colaboración con el Ayuntamiento de Pego, la asociación Pego Viu y la Generalitat Valenciana.

La reforestación se ha llevado a cabo en el término municipal de Pego, una de las zonas más castigadas por los incendios forestales del verano de 2022, y ha incluido la plantación de especies autóctonas como algarrobos, pinos y olivos.

Emisiones de 660 promociones

Durante los próximos 40 años, esta nueva masa forestal absorberá aproximadamente 249 toneladas de CO₂, equivalentes a las emisiones generadas por las 660 acciones promocionales desplegadas por Visit Benidorm en 201 ciudades de 58 países durante la última década.

Pérez ha recordado que la sostenibilidad es uno de los cinco pilares fundamentales del modelo DTI de Benidorm y ha subrayado que el Ayuntamiento y Visit Benidorm llevan años incorporando criterios ambientales a sus políticas y estrategias de promoción.

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“Con esta acción Benidorm vuelve a situarse como ciudad pionera y refuerza su compromiso con un modelo turístico responsable y sostenible”, ha afirmado el alcalde, convencido de que “el turismo del presente y, sobre todo, el del futuro será sostenible o no será”.