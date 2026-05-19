Benidorm convierte sus calles y el Ayuntamiento en una gran galería con dos nuevas exposiciones de artistas

Benidorm vuelve a apostar por acercar el arte a vecinos y visitantes con dos nuevas exposiciones protagonizadas por creadoras locales y repartidas entre los espacios culturales urbanos de la ciudad y el propio Ayuntamiento. La idea de convertir las calles de la ciudad en un museo al aire libre potencia esta vez la obra de dos creadoras, una pintora y una fotógrafa, premiada con la distinción Ciutat de Benidorm.

La totalidad de los siete Espais d’Art Urbà distribuidos por distintos barrios de Benidorm albergan desde esta semana la exposición fotográfica ‘Benidorm, Somni Vertical’, de la artista benidormense María José Lozano Pérez.

‘Somni Vertical’ en la calle

La exposición urbana de María José Lozano convierte algunos de los rincones más transitados de la ciudad en un gran museo al aire libre. Bajo el título ‘Benidorm, Somni Vertical’, la muestra reúne 57 fotografías centradas en el paisaje urbano y en algunos de los rascacielos más emblemáticos del skyline benidormense.

Las imágenes, realizadas entre 2018 y 2020, ofrecen una mirada artística y contemporánea sobre la arquitectura vertical que caracteriza a Benidorm y se exhiben en los Espais d’Art Urbà ubicados en El Castell, El Carrasco, El Pont, Hispanitat, El Campo, Ponent y Els Tolls. La autora ha publicado fotografías en revistas de moda internacionales y obtuvo en 2018 el premio internacional de retratos y fotografía de Sony Alpha Portrait.

Uno de los elementos más innovadores de la exposición es la incorporación de códigos QR junto a cada fotografía. Al escanearlos, los visitantes pueden acceder desde el móvil a una página web donde la propia autora explica, en varios idiomas, los detalles y anécdotas de cada instantánea, convirtiendo el recorrido en una experiencia interactiva.

La muestra forma parte de las actividades organizadas por el Ayuntamiento con motivo del Día Internacional de los Museos y refuerza el objetivo municipal de sacar el arte de las salas tradicionales y acercarlo al espacio público.

Color con envoltorios

Mientras tanto, en el interior del Ayuntamiento, el Espai d’Art presenta hasta el próximo 29 de mayo ‘Cho-kollages’, una colección de 35 obras creadas por Juana Martínez mediante la técnica del collage utilizando envoltorios de chocolates y bombones.

La autora ha explicado que comenzó a guardar estos papeles por motivos laborales y que, tiempo después, decidió experimentar con ellos creando primero composiciones geométricas y más tarde obras figurativas como bodegones, barcos, caballos o retratos.

El resultado es una propuesta artística singular en la que el brillo, las texturas y los colores de los envoltorios se transforman en composiciones visuales llenas de detalle y originalidad.

Geometría y colores en la obra de la artista Juana Martínez. / INFORMACIÓN

Martínez reconoce que cada cuadro requiere un proceso de elaboración diferente. Mientras las piezas geométricas siguen patrones más rápidos y definidos, las obras figurativas exigen un trabajo mucho más minucioso y detallista, combinando incluso recortes de revistas para lograr determinados efectos de luz y volumen.

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Con ambas exposiciones, Benidorm persigue democratizar el acceso al arte y dar visibilidad al talento local a través de formatos y espacios muy diferentes: desde el museo urbano al aire libre hasta las salas expositivas institucionales.