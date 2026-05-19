Caixaltea aprueba sus cuentas de 2025 y refuerza su crecimiento con un beneficio de 2,88 millones € y la renovación parcial de su Consejo Rector

Caixaltea ha ratificado su actual momento de crecimiento y estabilidad financiera tras la celebración de su Asamblea General Ordinaria, donde los socios aprobaron por unanimidad las cuentas anuales, el informe de gestión y al resto de propuestas planteadas por la dirección de la entidad, además del relevo de dos miembros del Consejo Rector por mandato estatutario, en una asamblea que el presidente de Caixaltea, Ignacio Ortiz Azcárate, definió posteriormente como “una asamblea de celebración”.

La sesión, celebrada el pasado día 15 en el Centro Social de Altea, estuvo marcada por el cambio generacional en el Consejo Rector y por los buenos resultados económicos y las perspectivas positivas para el futuro de la entidad, de tal manera que los resultados económicos respaldan ese optimismo evidenciando el fortalecimiento de otros indicadores considerados estratégicos para la entidad. Entre ellos destaca el aumento de la base social, que alcanza ya los 16.394 socios, “una cifra que continúa creciendo y que representa uno de los indicadores más destacados de su evolución reciente”, según la dirección de la entidad, además de registrar “un incremento del 10 % en el capital social, fortaleciendo nuestra capacidad financiera para afrontar futuros retos estratégicos”.

Con estos cambios y los resultados presentados, Caixaltea reafirma su intención de mantener “un modelo de gobierno sólido, participativo y alineado con los principios de la banca cooperativa de proximidad, reforzando la representación de los socios y consolidando una estrategia basada en el crecimiento sostenible y la vinculación con el territorio”, según han desvelado desde la dirección este martes.

En la Asamblea se dió a conocer que Caixaltea cerró el ejercicio 2025 con un beneficio de 2.885.000 euros, “una cifra que supone un incremento del 27,1 % respecto al año anterior y que consolida la trayectoria de crecimiento de la entidad”, afirmó el presidente. Esta evolución positiva de los resultados viene acompañada además de “indicadores financieros que refuerzan la posición de la entidad al tener una ratio de morosidad situada en el 1,37 %, un porcentaje significativamente inferior a la media del sector bancario” y que, según la dirección, “refleja la estabilidad financiera y la adecuada gestión del riesgo”.

Un momento de la Asamblea de Caixaltea celebrada en el Centro Social de Altea. / Fundacion Caixaltea

Solvencia reforzada y apuesta por el crecimiento sostenible

La dirección de la entidad considera que los resultados actuales no solo reflejan rentabilidad, sino también “capacidad de crecimiento a largo plazo”. Ignacio Ortiz subrayó durante la Asamblea que Caixaltea atraviesa “un momento muy dulce”, apoyado por una estructura financiera sólida. En este sentido anunció que el 40 % del beneficio obtenido durante 2025 será destinado a reservas voluntarias con el objetivo de reforzar aún más la solvencia de la cooperativa. “Los resultados son muy buenos y vienen acompañados de una solvencia muy sólida”, afirmó.

El presidente de Caixaltea destacó que “la combinación entre aumento de beneficios y disminución del riesgo financiero” es uno de los principales indicadores del momento que atraviesa la entidad: “Si ganamos más dinero y tenemos menos riesgo, es que la cosa va bien y es motivo de celebración porque los resultados muestran claramente la buena marcha de Caixaltea”, aseguró.

Por otro lado, Ortiz explicó que parte de los beneficios obtenidos durante el ejercicio permitirá “continuar impulsando el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, una herramienta a través de la cual la Fundación Caixaltea desarrolla proyectos e iniciativas de carácter social, cultural y deportivo en el territorio donde opera la entidad: una red integrada por diez oficinas distribuidas en la provincia de Alicante”.

En el centro, el presidente de Caixaltea, Ignacio Ortiz, flanqueado por los nuevos consejeros María Teresa Lloret Llorens y Jaime Lloret Ferrer. / Fundacion Caixaltea

Renovación del Consejo Rector y relevo generacional

Uno de los momentos más destacados de la sesión fue la renovación parcial del Consejo Rector, un proceso previsto en los estatutos de la entidad y que se realiza periódicamente para garantizar la representatividad y continuidad del órgano de gobierno. La renovación tuvo un componente especialmente emotivo debido a la salida de dos históricos representantes de la entidad por cumplimiento de su mandato estatutario: Paqui Ferrer Mulet, secretaria de la Fundación Caixaltea, y Juan Domingo Berenguer Pérez, vicepresidente de la entidad financiera.

Ignacio Ortiz calificó este momento como “agridulce”, ya que suponía despedir a dos personas con una larga trayectoria dentro de la organización. Durante la asamblea agradeció públicamente su labor, destacando “la dedicación, profesionalidad y compromiso demostrados durante su trayectoria”, así como su contribución al fortalecimiento institucional de la cooperativa y al servicio prestado a los socios y al entorno social.

Como relevo, la Asamblea aprobó la incorporación de María Teresa Lloret Llorens y Jaime Lloret Ferrer al Consejo Rector. Ambos deberán completar ahora el correspondiente proceso de idoneidad y validación por parte del Banco Central Europeo antes de su incorporación definitiva. Desde la entidad consideran que las nuevas incorporaciones “aportarán experiencia, renovación y continuidad al proyecto cooperativo”.

Más de medio siglo de historia financiera vinculada a la Marina Baixa y Marina Alta

Los resultados actuales llegan en un momento especialmente significativo para una entidad cuya trayectoria supera ya el medio siglo de actividad financiera en las comarcas de Marina Baixa y Marina Alta (Altea, La Nucía, L’Alfàs del Pi, La Vila Joiosa, Orxeta, Benissa, Xaló, y Calp).

Los orígenes de Caixaltea se remontan a 1965, cuando nació como Sección de Crédito de la Cooperativa Agrícola de Altea. Posteriormente, el 30 de enero de 1968, se constituyó como cooperativa de crédito bajo la denominación Cooperativa de Crédito de Altea. Décadas después, en 1998, adoptó oficialmente la denominación Caixa Rural Altea, Cooperativa de Crèdit Valenciana.

A lo largo de su evolución, la entidad ha pasado de ser una herramienta financiera de apoyo al sector agrícola local a convertirse en una de las principales entidades financieras de la Marina Baixa y la Marina Alta, manteniendo al mismo tiempo su carácter cooperativo y su estrecha vinculación con el territorio. Actualmente dispone de una red de diez oficinas distribuidas por la provincia de Alicante y forma parte del Grupo Cooperativo Cajamar, considerado el principal grupo financiero cooperativo español.

El componente social, una de las señas de identidad de la entidad

Una de las particularidades históricas de Caixaltea ha sido su estrecha relación con iniciativas sociales, culturales y deportivas del territorio donde desarrolla su actividad. Parte de los beneficios de la entidad se canalizan a través del Fondo de Formación y Promoción Cooperativa, gestionado mediante la Fundación Caixaltea, que impulsa iniciativas de apoyo social y cultural en las dos comarcas donde tiene presencia.

Durante los últimos años, la fundación ha respaldado proyectos relacionados con asociaciones asistenciales, programas de empleo, actividades culturales, clubes deportivos, ayudas alimentarias y colaboraciones con entidades como Cruz Roja, Cáritas o iniciativas vinculadas a la promoción cultural y educativa.

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La propia entidad ha definido históricamente esa implicación social como uno de los pilares de su modelo cooperativo, destinando una parte importante de sus recursos a actuaciones con impacto directo en las dos comarcas.