El Hospital de La Vila se moderniza y permitirá acompañamiento en cesáreas programadas de bajo riesgo

El Departamento de Salud Marina Baixa ha activado un nuevo protocolo que permitirá que las pacientes puedan estar acompañadas durante determinadas cesáreas programadas de bajo riesgo en el Hospital de La Vila. La medida se enmarca en la estrategia de humanización de la asistencia al nacimiento impulsada por el Servicio de Obstetricia y Ginecología y promovida por la Comisión de Humanización del departamento.

El objetivo de esta medida que ya se aplica en unos cuantos grandes hospitales de la provincia, es ofrecer una atención más cercana, respetuosa y centrada en el bienestar emocional de las madres.

La jefa de sección de Obstetricia y Ginecología del Departamento de Salud Marina Baixa, la doctora Mónica de Vera Gomis, ha explicado que esta iniciativa busca “priorizar el bienestar y el confort de la paciente en un momento que puede resultar especialmente estresante como es una cesárea”.

Según ha señalado la especialista, la presencia de una persona acompañante durante la intervención contribuye a disminuir la ansiedad de la paciente, favorece un entorno más tranquilo y puede facilitar incluso el inicio de la lactancia materna, ya que el estrés influye directamente en la subida de la leche.

Además, ha destacado el valor emocional que supone compartir el nacimiento con la pareja o un familiar cercano. “El nacimiento es un momento muy importante no solo para la paciente, sino también para su entorno más próximo”, ha afirmado.

Hasta ahora, este acompañamiento no podía realizarse en el centro hospitalario debido a las características del área quirúrgica. “Llevábamos muchos años trabajando para conseguirlo y finalmente hemos podido poner en marcha este protocolo para seguir avanzando en la humanización del nacimiento”, ha añadido De Vera Gomis.

Cesáreas programadas y criterios clínicos

El acompañamiento estará disponible inicialmente únicamente en cesáreas programadas de bajo riesgo y siempre condicionado a la situación clínica de cada paciente y a las garantías de seguridad asistencial y quirúrgica.

La información sobre el procedimiento comenzará a facilitarse desde los centros de salud. En torno a la semana 35 de embarazo, las matronas entregarán a las pacientes una hoja informativa con los criterios de inclusión y exclusión del protocolo.

Posteriormente, durante la consulta de monitores, se formalizará el consentimiento informado tanto de la paciente como de la persona acompañante, que será la única autorizada para acceder al quirófano junto a ella.

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Con esta medida, el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Departamento de Salud Marina Baixa refuerza su apuesta por una atención cada vez más personalizada y respetuosa durante el embarazo, el parto y el posparto.