Una nueva Ruta del Bakalao: Benidorm revive el “remember” con DJ históricos

El Auditorio Julio Iglesias del Parque de l’Aigüera de Benidorm acogerá el próximo 6 de junio una nueva edición, la sexta, de ‘Homenaje a la Ruta’, un festival remember que volverá a reunir algunos de los nombres más reconocidos de la histórica Ruta del Bakalao y que marcará el inicio de la programación musical del verano en la ciudad.

Uno de los impulsores de la ruta, promotor y DJ, Víctor Pérez junto al concejal de Eventos, Jesús Carrobles, han presentado la nueva cita que tendrá su réplica calcada en la ciudad de Valencia el 4 de julio. En Benidorm el evento comenzará a las 17:00 horas y se prolongará hasta aproximadamente la una de la madrugada. La organización prevé reunir a cerca de 5.000 asistentes en una cita centrada en la música electrónica y los grandes éxitos de las décadas de los 90 y 2000.

El organizador se ha referido al carácter minoritario, pero que cuenta con auténticos seguidores y nostálgicos del “remember”.

Cartel

El cartel de esta edición contará con las actuaciones de GEM, Jerry Daley, Bandido con Piropo y Scanners, además de sesiones de DJ históricos del movimiento remember como Víctor Pérez, Vicente Ferrer, Arturo Roger, Batiste, DJ K, Jesús Brisa, José Coll, Npeman y Paco García.

Las entradas ya están disponibles al precio de 20 euros, aunque la organización ha advertido de que aumentarán su coste el mismo día del festival. Además, quienes adquieran entrada para la cita de Benidorm podrán acceder gratuitamente al evento que también se celebrará en Valencia, y viceversa.

El concejal de Eventos, Jesús Carrobles, ha destacado durante la presentación que el festival se ha consolidado en la ciudad como una propuesta musical de referencia para los aficionados a la electrónica noventera. Por ello ha añadido que se trata de un evento que apuesta por “la buena música, el montaje y la experiencia del público” más que por convertirse en una cita multitudinaria.

Noticias relacionadas

El promotor del festival, Víctor Pérez, ha agradecido la acogida que ha tenido el evento en Benidorm desde sus primeras ediciones apostando por un objetivo que continúa siendo priorizar la calidad frente a la cantidad de asistentes. Pérez también se ha referido a la ubicación de la cita para que en futuras ediciones pueda trasladarse al recinto Skyfest, al que este año no han accedido por cuestiones de calendario.