Treinta y cinco años de la Casa de Cultura de l’Alfàs: el epicentro comarcal de la actividad artística

La Casa de Cultura de L'Alfàs del Pi celebrará el 21 de mayo su 35 aniversario con un acto institucional y abierto a toda la ciudadanía que pondrá en valor la trayectoria de uno de los espacios culturales más emblemáticos de la comarca y significa un espaldarazo al municipio como impulsor de actividades culturales y su relevancia en el ámbito de la Comunidad Valenciana.

La conmemoración se enmarca además dentro del proyecto estratégico ‘l’Alfàs 2026. Año Cultural’, una iniciativa con la que la localidad pretende reforzar su identidad cultural y consolidar el modelo que lo ha convertido en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de la provincia de Alicante.

Programa

La jornada arrancará a las 9:30 horas con la recepción de invitados y continuará, a partir de las 10:00 horas, con un coloquio dedicado a repasar la historia y evolución de la Casa de Cultura desde su apertura en 1991. En este encuentro participarán el arquitecto del edificio, Javier Gómez Morata; el entonces concejal de Cultura, Vicente Pérez; y quien fuera director de la Casa de Cultura durante más de tres décadas, Vicente Escrig. El coloquio estará moderado por la periodista Gemma Mateos.

Posteriormente, a las 11:00 horas, se presentará la publicación ‘L’Alfàs es Cultura’, patrocinada por Veolia, una obra que recoge la evolución cultural del municipio y su consolidación como referente en la Comunitat Valenciana.

El alcalde de l’Alfàs del Pi, Vicente Arques, ha animado a vecinos, asociaciones y colectivos culturales a sumarse a esta celebración “que rinde homenaje a uno de los espacios más representativos del municipio y a todas las personas que han hecho de la cultura una seña de identidad de l’Alfàs”.

Arques ha subrayado que la Casa de Cultura “ha mantenido intactos los principios con los que abrió sus puertas el 2 de marzo de 1991: poner la cultura al servicio de la ciudadanía”. Un compromiso que, según ha destacado, ha permitido consolidar una programación “estable, diversa y de calidad”, abierta a todos los públicos.

Cultura todo el año

En la actualidad, l’Alfàs del Pi desarrolla durante todo el año una intensa agenda cultural que incluye eventos ya consolidados como el Festival de Cine, Mozartmanía, l’Alfàs en Jazz, la Mostra de Teatre, las Jornadas Hispano Noruegas, el Festival Internacional de Coros o Concerts a la Lluna, entre muchas otras iniciativas.

El alcalde ha asegurado que el objetivo del Ayuntamiento es continuar ampliando la oferta cultural e incorporar nuevas propuestas dirigidas a todos los segmentos de población.

Durante estas tres décadas y media, la Casa de Cultura se ha consolidado además como un auténtico punto de encuentro social y cultural gracias al trabajo conjunto de una amplia red de asociaciones y colectivos locales.

La celebración del aniversario se integra en la estrategia ‘l’Alfàs 2026. Año Cultural’, con la que el municipio quiere proyectar hacia el futuro una trayectoria iniciada en 1989 con la creación del Festival de Cine. Desde entonces, l’Alfàs ha acumulado 249 ediciones de 12 festivales anuales y cuenta actualmente con 14 espacios culturales activos, varios de ellos con aniversarios destacados.

Entre estos espacios figuran las históricas Escuelas Viejas, la propia Casa de Cultura, el Museo de la Villa Romana, el Centro de Interpretación Faro de l’Albir, el Centro Social Platja Albir o La Cantera.

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Para Arques, estos datos reflejan “el carácter pionero de l’Alfàs del Pi en la promoción cultural, así como en la recuperación y puesta en valor del patrimonio”.