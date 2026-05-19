La Vila reforzará su Policía Local con 11 nuevas plazas y elevará la plantilla hasta los 85 agentes

Un total de 11 plazas de Policía Local ha convocado el Ayuntamiento de La Vila Joiosa, una medida que permitirá incrementar en un 15 % la plantilla actual y alcanzar los 85 agentes. La convocatoria ya ha sido publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y contempla seis plazas de turno libre por oposición y cinco por movilidad mediante concurso.

Con esta ampliación, el consistorio refuerza el cuerpo policial tras las incorporaciones realizadas el pasado año. En los dos últimos ejercicios, la plantilla habrá aumentado en 21 efectivos, acercándose así al objetivo municipal de cubrir las 91 plazas recogidas en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), según aseguraba el edil de Seguridad Ciudadana, Jaime Santamaría.

El concejal ha abundado en la tesis de la necesidad de ampliar los recursos policiales por el crecimiento poblacional y las características del municipio. Aunque la localidad cuenta con cerca de 40.000 habitantes censados, la población real ronda los 70.000 vecinos y puede alcanzar los 130.000 durante la temporada estival. Además, el término municipal abarca 53 kilómetros cuadrados y 14 kilómetros de litoral, circunstancias que incrementan la carga operativa diaria de los agentes.

Los datos presentados por Santamaría se refieren a que la Policía Local llevó a cabo en 2025 un total de 23.922 actuaciones, lo que supone una media cercana a las 2.000 intervenciones mensuales. Entre ellas destacan 6.401 actuaciones de tráfico, 5.706 asistenciales, 4.858 administrativas, 3.455 relacionadas con Seguridad Ciudadana y 1.908 colaboraciones con otros cuerpos y organismos. A estas cifras se suman los dispositivos especiales en eventos culturales, deportivos y festivos.

El representante popular también ha subrayado el conjunto de nuevas inversiones en medios técnicos y materiales para mejorar el servicio. Entre las actuaciones previstas figura una partida superior a los 100.000 euros destinada a nuevos sistemas de videovigilancia para reforzar la prevención e identificación de delitos en tiempo real. Asimismo, se estaría dotando de equipamiento a la nueva Unidad de Intervención Rápida, cuya entrada en funcionamiento está prevista para este verano.

Otra de las líneas estratégicas del área de Seguridad Ciudadana es la recuperación de la Policía de Barrio, con el objetivo de potenciar la proximidad con vecinos y comerciantes y aumentar la presencia policial a pie en las calles. En este sentido, ha confirmado que el gobierno local trabaja para recuperar una policía más cercana y visible en las calles, orientada a reforzar la sensación de seguridad y la atención directa a vecinos y comerciantes.

Santamaría también ha valorado el trabajo diario de los agentes, especialmente en un municipio con una elevada presión poblacional durante gran parte del año. Según ha explicado, la actual ratio policial se sitúa en 1,5 agentes por cada 1.000 habitantes censados, una cifra que considera insuficiente teniendo en cuenta la población real de la localidad.

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El responsable municipal ha incidido además en la colaboración existente con la Guardia Civil y reclama más medios para este cuerpo por parte de otras administraciones. Asimismo, ha defendido el esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento en vehículos, material de protección y tecnología de vigilancia, asegurando que estas mejoras se han acometido sin incrementar la presión fiscal sobre la ciudadanía.