Benidorm rescata a los Muertos en el Mar: la estatua que rinde homenaje a los marineros acomete su primera reforma tras 60 años
El conjunto, de granito y bronce, reviste un gran deterioro causado por la humedad, el paso del tiempo y la cercanía al mar
El monumento que Benidorm dedicó a sus marineros en la plaza de la Señoría, diseñado por Juan de Ávalos, será restaurado después de haber transcurrido 60 años desde su inauguración. El conjunto arquitectónico presenta las grietas y consecuencias de la acción del tiempo, la humedad y su cercanía al mar en la atalaya que divide a las playas de Poniente y Levante donde el almirante Guillén Tato cedió el terreno para construir ese pequeño rincón adoquinado por guijarros.
Fue en 1965 cuando se inauguró este conjunto escultórico que ha servido de fondo a innumerables fotografías a lo largo de las décadas: una cruz de granito con dos figuras de bronce que representan a un hombre sosteniendo el cuerpo sin vida de un compañero, todo ello integrado en una fuente situada en uno de los espacios más representativos de la ciudad. El proyecto original se aprobó en pleno años antes como “como homenaje y recuerdo a todos los hijos de Benidorm que perecieron en las faenas del mar”.
Después de 60 años el consistorio acomete ahora una intervención de carácter urgente y que forma parte de un plan más amplio que continuará en próximas etapas hasta recuperar por completo el conjunto escultórico.
Hombro y mano
La concejal de Patrimonio Histórico, Ana Pellicer, ha explicado que los trabajos iniciales se centran en la zona superior de las figuras de bronce, donde se han detectado varias fisuras que podrían favorecer la entrada de humedad y comprometer la estructura interna de la obra. En concreto, los daños afectan al hombro y a la mano que unen ambas esculturas.
Las tareas de sellado de las grietas se desarrollarán durante tres días y serán ejecutadas por dos especialistas en restauración y conservación de patrimonio cultural. Además de esta actuación puntual, las profesionales realizarán una revisión completa del estado de la composición para determinar el alcance del deterioro ocasionado por la antigüedad del monumento, su ubicación dentro de una fuente y la exposición constante al ambiente marino.
Desde el Ayuntamiento apuntan que estas condiciones hacen prever la presencia de corrosión en distintas partes de la escultura, por lo que no se descarta una futura restauración integral basada en el informe técnico que elaboren las restauradoras.
El conjunto es obra de Juan de Ávalos, el diseñador del valle de los Caídos que tiene otras dos intervenciones en Benidorm, las estatuas dedicadas a la Libertad -en la avenida Ametlla del Mar- o a la Paz -en el cruce ente las de Europa y del Mediterráneo-.
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