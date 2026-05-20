El PP lleva a pleno una moción para solicitar la cesión gratuita de pisos y solares de la Sareb para promover vivienda pública en Benidorm

El grupo municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benidorm ha elevado una moción que se debatirá en el próximo pleno para solicitar al Gobierno de España la cesión gratuita de los suelos, solares y viviendas de las que dispone en su inventario la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo CASA47, localizados dentro del término municipal de Benidorm y procedentes de la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), comúnmente conocida como ‘banco malo’. El objetivo es poder incorporar todos estos inmuebles al patrimonio municipal para promover la creación de vivienda pública, tal y como ha explicado la portavoz popular, Lourdes Caselles, recordando además que “el Gobierno de España no puede ni debe dejar al margen a las Comunidades Autónomas ni a los ayuntamientos en la gestión de estos inmuebles”.

La propuesta se ha dictaminado este miércoles en comisión informativa de Régimen Interior y ha contado únicamente con el voto favorable del Partido Popular y la abstención de PSOE y Vox, según ha lamentado la portavoz popular, Lourdes Caselles, que ha indicado que “entendíamos que es un asunto prioritario para nuestra ciudad y que el resto de grupos se iban a adherir al acuerdo, pero no ha sido así”.

La también edil de Urbanismo y Vivienda ha recordado que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), “nace en 2012 para gestionar préstamos e inmuebles procedentes de entidades que necesitaron ayudas públicas durante la crisis financiera con el objetivo de contribuir al parque público de vivienda en alquiler y desinvertir el resto de los activos de su balance”. Entre sus finalidades y desde 2022 se prioriza "facilitar el acceso a la vivienda pública".

Para ello, “en el año 2025 se produce el traspaso de una parte importante de su cartera residencial a la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES), hoy transformada en la nueva empresa pública de Vivienda y Suelo CASA47, que, tal como figura en información de la propia entidad, ha recuperado más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos con capacidad para albergar otras 55.000 casas”, ha señalado Caselles, que además ha recordado que es sobre este parque de viviendas y suelos, en concreto los que se encuentren ubicados en término de Benidorm, sobre los que piden la cesión al Ayuntamiento. “Desconocemos de qué cantidad de bienes estamos hablando, pero por pocos que sean, la mejor forma de beneficiar al conjunto de la sociedad es que sean cedidos al Ayuntamiento para destinarlos a viviendas públicas”, ha agregado.

Además, “existen precedentes”, ha advertido Lourdes Caselles. En este sentido, como se recoge también en la moción presentada por el grupo popular, “la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de España firmaron en octubre de 2025 la cesión de 13.000 viviendas y 300 suelos de la Entidad Estatal de Vivienda (SEPES), dependiente del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb)”. Estos 13.000 pisos “se incluirán dentro del plan de vivienda y los 300 solares cedidos pasarán a formar parte de la Reserva Pública de Solares de Catalunya, por lo que entendemos que si este acuerdo es viable en Cataluña tiene que hacerse extensivo también al resto de comunidades autónomas y de ayuntamientos que lo soliciten, de ahí nuestra demanda”.

“No nos pueden dejar al margen”

Además de la cesión a Cataluña antes mencionada, la portavoz del PP también ha recordado que en noviembre de 2025 el Consejo de Ministros autorizó a SEPES la licitación de un contrato de servicios para la gestión integral por parte de empresas privadas del arrendamiento del parque público de viviendas destinadas a alquiler asequible, con un presupuesto de 55.393.096,75 euros IVA excluido, para dos años y que contempla la gestión estimada de 17.324 viviendas.

“En este contexto, conviene recordar que la gestión, ordenación del territorio y políticas de vivienda recaen mayoritariamente en las comunidades autónomas y que también está así recogido en el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, con la competencia exclusiva en materia de vivienda”, ha indicado. Por ello, a juicio de Caselles, “habría sido deseable que la gestión de las viviendas licitadas para su gestión privada se hubiera puesto a disposición de las administraciones territoriales con capacidad de gestión, como son las comunidades autónomas y los ayuntamientos, teniendo además en cuenta que estos últimos son quienes mejor conocen la necesidad de vivienda en sus municipios”. Y aquí ha puesto como ejemplo la promoción de 117 viviendas públicas que se están ejecutando en Poniente a través del Plan Viu de la Generalitat.

“Desde Benidorm consideramos que el Gobierno de España no puede ni debe dejar al margen a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos en este asunto”, ha agregado la edil, que ha indicado que, “dejándonos al margen, están yendo en contra de los principios de eficacia, eficiencia y cooperación institucional para promover la cercanía a la ciudadanía en la prestación de servicios públicos esenciales”.

Ante todo lo anteriormente expuesto, la moción del Partido Popular propone como acuerdos: trasladar al Gobierno de España la voluntad del Ayuntamiento de Benidorm de avanzar en la cesión gratuita a esta Administración Local de los suelos, solares y viviendas de las que dispone en su inventario la Entidad Estatal de Vivienda y Suelo CASA47, localizados dentro del término municipal de Benidorm; instar al Gobierno de España, a través del Ministerio competente, o en su caso de la Dirección de la entidad Casa47, a iniciar los acuerdos necesarios para materializar la mencionada cesión; y, en tercer lugar, poner en conocimiento del presente acuerdo al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, a la Dirección General de Casa 47 y a la Presidencia del Gobierno.

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Lourdes Caselles ha finalizado expresando su convencimiento de que “a diferencia de lo que han hecho hoy en comisiones, absteniéndose en este punto, tanto PSOE como Vox cambien de postura en el pleno, se pongan del lado de los vecinos y vecinas de Benidorm, demuestren que de verdad les importa la promoción de vivienda pública en nuestra ciudad y apoyen por unanimidad este acuerdo”.