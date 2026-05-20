El PSOE pide recuperar la gratuidad del transporte público para usuarios vulnerables de los centros sociosanitarios

El Grupo Municipal Socialista de Benidorm ha solicitado al Ayuntamiento la recuperación del servicio de transporte gratuito destinado a los usuarios del centro municipal Pepa Esperanza Llinares, situado en La Cala, un recurso que dejó de funcionar hace aproximadamente un año. La propuesta también plantea ampliar esta cobertura a las personas usuarias del Centro de Rehabilitación e Integración Social (CRIS) del Rincón de Loix.

La iniciativa, defendida por la portavoz socialista Cristina Escoda, contempla retomar un convenio con la empresa Avanza, similar al existente en etapas anteriores, para que el Ayuntamiento asuma el coste del billete y los usuarios puedan desplazarse sin pagar tarifa alguna.

Escoda ha advertido de que la situación actual supone una barrera económica significativa para muchas personas que necesitan acudir diariamente a estos centros para recibir terapias, participar en talleres o seguir programas de integración. Actualmente, el coste del desplazamiento se sitúa en 2 euros por trayecto o 88 euros al mes, una cantidad que, según la portavoz, resulta difícil de asumir para un colectivo con recursos económicos limitados.

Pagar el bus o comer

La representante socialista ha subrayado que estos desplazamientos no son opcionales, sino parte esencial del proceso de atención y rehabilitación. En este sentido, ha criticado que la ausencia de este apoyo institucional esté trasladando una carga económica añadida a familias que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad, obligándolas en algunos casos a priorizar entre el transporte y necesidades básicas como la alimentación o la vivienda.

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Asimismo, Escoda ha instado al alcalde Toni Pérez a iniciar de forma inmediata las negociaciones necesarias para reactivar esta medida, que el grupo considera de carácter social prioritario. Según ha señalado, mantener la actual situación contradice el objetivo de una ciudad inclusiva y accesible, especialmente cuando afecta a personas que dependen de estos servicios para su bienestar diario.