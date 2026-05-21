Balconades celebra su 28ª edición y abre el plazo de inscripción para llenar de arte el casco antiguo de Altea

La Concejalía de Cultura de Altea ha abierto la convocatoria para participar en una nueva edición de Balconades, la emblemática exposición pictórica al aire libre que este año alcanza su 28ª edición y que, desde hace casi tres décadas, transforma los balcones y calles del casco histórico en una gran galería artística a cielo abierto. Balconades nació únicamente como una exposición local en Altea y posteriormente evolucionó hacia un proyecto cultural comarcal e itinerante, aumentando su alcance territorial y el número de visitantes.

El plazo de inscripción y recogida de lienzos permanecerá abierto hasta el próximo 5 de junio, mientras que la entrega de las obras podrá realizarse hasta el 19 de junio. Ambos trámites deberán efectuarse en la Casa de Cultura de Altea, en horario de lunes a viernes de 17:00 a 21:00 horas. La concejala de Cultura, Pepa Victoria Pérez, ha señalado este jueves que “para saber más información de la muestra, y conocer las bases, se ha de acceder a la web en: https://www.alteacultural.com/wp-content/uploads/2026/05/Balconades_2026_BASES_val.pdf”.

La edil ha indicado que la convocatoria “está dirigida a todos los creadores mayores de 18 años, sin importar su nacionalidad”, y ha añadido que se permite “trabajar con técnica y temática libres, siempre que las características de la obra hagan viable su exposición en espacios exteriores”. En este sentido, Pepa Victoria Pérez ha subrayado que los participantes “podrán presentar sus propuestas de forma individual o colectiva, aunque en la modalidad individual únicamente se admitirá una balconada por autor”.

Para formalizar la preinscripción y recoger la tela “será necesario realizar un depósito de 20 euros en efectivo y con importe exacto, cantidad que será devuelta al entregar la obra terminada para participar en la muestra”, ha manifestado la concejala. Por otro lado, desde la organización se recuerda que las personas que retiren la tela y finalmente decidan no participar “deberán cancelar su inscripción devolviendo el material sin utilizar. En caso de no devolver la tela en blanco, deberán abonar una tasa de 40 euros”.

Composición y fechas de la exposición

Las Balconades se mostrarán entre el 13 de julio y el 11 de enero de 2027 en una exposición itinerante por cinco pueblos de la Comunidad Valenciana yestarán compuestas por las 55 primeras obras entregadas. Al respecto, la concejala de Cultura ha aseverado que “no se tendrá en cuenta el orden de la preinscripción sino el orden de entrega de los lienzos”, pero también ha añadido que la Casa de Cultura de Altea “podrá distribuir un número superior de lienzos”, además de que las obras restantes “pasarán a formar parte de una lista de reserva”. Asimismo, la organización “podrá excluir aquellas propuestas que resulten ofensivas, vulneren la sensibilidad pública o no reúnan unas condiciones mínimas de calidad para una exhibición en la vía pública”.

Por otro lado, Pérez ha anunciado que las Balconades “se inaugurarán el 13 de julio en Altea. Aquí permanecerán colgadas en los balcones de varias calles del casco antiguo hasta el 26 de agosto”. Posteriormente, la exposición iniciará “un recorrido itinerante por distintos municipios: en L’Alfàs del Pí permanecerá del 3 al 30 de septiembre. En Agost estará del 7 al 27 de octubre. En Benimantell, del 6 al 29 de noviembre. Y en Oliva (Valencia), permanecerá del 12 de diciembre al 11 de enero de 2027”.

Por último, la concejala de Cultura ha subrayado que Balconades “se ha consolidado como una gran exposición al aire libre que atrae cada año a miles de visitantes y contribuye a reforzar la identidad cultural de Altea”, y ha animado a artistas y creadores a sumarse a esta nueva edición destacando “el carácter singular de una iniciativa que, cada verano, convierte las calles principales del núcleo histórico en uno de los principales reclamos culturales y turísticos del municipio”.

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Evolución de las Balconades

La exposición, que nació en Altea en 1998, amplió posteriormente su recorrido más allá del municipio y se convirtió en una muestra itinerante. La primera expansión documentada se produjo hace aproximadamente 18 años, cuando Balconades comenzó a viajar a otras localidades de la provincia. Entre los municipios con una trayectoria más consolidada destaca l’Alfàs del Pi, que lleva acogiendo la muestra cerca desde 2008. Documentos municipales sitúan ya en 2017 la novena edición consecutiva de Balconades en esta localidad. Por otro lado, en Agost y Benimantell comenzó a colgarse la exposición en 2016 mientras que en Oliva se ha incorpotrado Balconades en fechas más recientes, aunque no se ha encontrado una fecha documentada exacta.